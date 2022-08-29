Okan Buruk: 'Galibiyete yakın olan taraftık'

Karşılaşma sonrasında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “İki takımın da hedefi kazanmaktı. Oyunu daha çok yöneten taraf bizdik. Net pozisyonlar yakalayan taraftık. Buradan alınacak puan bütün takımlar için değerli ama galibiyete daha yakın olan taraftık. Kazanamadığımız için üzüntülüyüz. Oyun olarak bundan önceki haftaya nazaran daha iyi şeyler ortaya koymuştuk. Bu oyunun üstüne koyacağız. Tamamen takım olmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmana net bir penaltılarının da verilmediğini de belirterek, “Cep telefonundan seyrettim. Bir pozisyon çok net penaltı olarak gözüküyor. 4 haftalık bölümde hakemler açısından çok mutlu değiliz. Bu mutsuzluğu belki bütün takımlar zaman zaman yaşıyor” diye konuştu.

Boey'in takımdan gönderilmesi ile ilgili soru üzerine, “Boey bizle devam edecek. Şu anda takımımızın en iyilerinden biri. Yeni transfer Mertens'in oyunundan memnunuz. Şu an yüzde 60 performans ile oynuyor. Yüzde 100 performans ile takıma daha çok katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Gökmen Şahin

