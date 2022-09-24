Okan Buruk: 'Güzel bir karşılaşma oldu'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Nef Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Stadımızda bu hazırlık maçını oynamak istedim. İyi takımlara karşı gerçekten lig kalitesinde bir maç olsun istiyorduk. Bugün de bu ortaya çıktı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir hazırlık maçı da olsa iyi bir sayı ile destek verdiler. Genel olarak güzel bir oyun oldu. İstanbulspor'da iyi işler yaptı. Çok fazla gol pozisyona girdik. 2 gol attık 7-8 pozisyondan da yararlanamadık. Bunları da attığımız bizim için önemli olacak. Bu maçın önemli yerlerden biri Mata ve Icardi'nin bir maç görmesiydi. Onun dışında Midtsjö ve Leo Dubois, sakatlıkları sonrasında süre bulamamıştı, bunlar da bizim için önemliydi. Akademimizden çok çok fazla oyuncu oynadı. Bugün en büyük mutluluğumuz. Bugün genel olarak baktığımızda güzel karşılaşma oldu. Sakatlık olmadan ve kazanarak tamamladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın kapıları Arda için her zaman açıktır"

Arda Turan'ın teknik ekipte yer alıp, almayacağının sorulması üzerine Buruk, "Arda bizim için çok değerli. İlk oynadığı zaman beraber oynadık. Türk futbolu için çok önemli, değerli bir isim. Galatasaray'ın kapıları Arda için her zaman açıktır. Futbol sonrası hangi konuda futbolunda içerisinde olacağına karar verecektir. Bununla ilgili geliştirecektir. Kendine yatırım yapacaktır. Arda'ya her zamana kapımız açık. Şu anda bizim bir şeyimiz olmadı. Galatasaray için de çok emek verdi, önemli şeyler yaptı" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar



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