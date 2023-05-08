Okan Buruk: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Geçen hafta kaybettiğimiz karşılaşma sonrası hafta içi antrenmanlarda bize ışık vermişti. İlk yarının sonuna kadar etkindik. Maçın geneline baktığımız kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimize çok net pozisyon vermedik. Rakibimiz organize bir takım. Savunma arkası koşuları yaptılar. Çok net pozisyonlar vermedik. Oyuncular bu maça verdiği önemi saha içerisinde gösterdiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. En önemli şey bir hafta maç kaybettikten sonra tekrara ayağa kalkmak. Geçen haftaki maç sonrası bizi arayan bir sürü insan vardı. Bize lider olduğumuzu, 3 puan önde olan takım olduğumuzu, kendimize güvenmemiz gerektiğini ve sezon başında beri oynadığımız oyunla ligde çok büyük yollar katettiğimizi söylediler. Kendimize güvendik. Maç öncesi iyi hazırlandık. Bugün 3 puanla karşınızdayım. En yakın rakiplerimizle fark 5 puana çıktı. Bu da benim için önemli. Hiçbir şey bitmedi. Bundan sonraki maçlarda aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla ve aynı istekle devam etmeliyiz" diye konuştu.

Sol bekte görev alan Kazımcan Karataş'ın olumlu işler yaptığını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Hücuma da katıldı. Kerem ile zaman zaman iyi işler yaptılar. Oynayınca daha çok gelişecek. Önemli olan kendine güveni. Topla rakibin arasından çıktığı pozisyonlar oldu. Önemli olan bu öz güveni sahaya koyabilmesi" şeklinde konuştu.

"Maç sonu herkes çok mutluydu"

Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın performansının sorulması üzerine Okan Buruk, "Maçın ilk yarısında benim açımdan ofansif olarak istediklerimi yaptı. Penaltı pozisyonunda o vardı. Oyun içerisinde top kaptıranlar olacak, hatalar olacak. Bugün özellikle her top kaptıranı alkışladım. Seyircimizin de aynı tepkiyi vermesini istedim. Herkes heyecanlı bir şekilde maçı seyrediyor. Sergio'n un performansından memnunum. Son bölümde biraz daha yoruldu. Midtsjö girdikten sonra çok önemli ivme kattı. Maç sonu herkes çok mutluydu. Soyunma odasında çok mutlu bir hava vardı" ifadelerini kullandı.

"Dünkü maç bizim için önemli motivasyon oldu"

Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinden sonra oynamalarının hatırlatılması üzerine Buruk, "Taktiksel olarak, diziliş olarak, 11 olarak etkilemedi. Moral olarak, konsantrasyon ve öz güven anlamında olumlu etkiledi. Bu tür sonuçlar, bir gün önce rakibin puan kaybetmesi, oyunculara motivasyon oluyor. 5 puan öne geçmek daha bizim için büyük amaç oluyor. Dünkü maç bizim için önemli motivasyon oldu" dedi.

"Son vuruşlarda dikkat etsek ilk yarıyı daha farklı önde kapatabilirdik"

Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu belirten Okan Buruk, "Kendi oyunundan çok daha farklı oyun oynadı. Burada da 10 kişi bekleyen bir takıma karşı ilk yarıya baktığınızda girdiğimiz pozisyon sayısı çok kötü değil. Oyun kurarken acele de etmedik. Son vuruşlarda dikkat etsek ilk yarıyı daha farklı önde kapatabilirdik. Organize bir takıma karşı oynadık. Ligde son 2 maçını kazanmış, kupada kazanmış bir takım. İyi bir takıma karşı oynadığımız için genel olarak baktığımızda gol beklentimizde, rakip ceza sahasında topla buluşmamız da iyi bir rakam" açıklamasında bulundu.

"Halil Umut Meler iyi maç yönetti"

Maçın hakemi Halil Umut Meler'in performansını değerlendiren Buruk, "Penaltıda el net gözüktü. Bizim kulübeden penaltıdaki el net gözüktü. Saha içerisinde hakem kaçırdı, VAR'dan döndü. Icardi'nin pozisyonda bir dokunma var gibi gözüktü. Orada çok çabuk karar verildi. Sacha Boey'ın gördüğü sarı kart, yanlış bir taç kararı sonrasında oldu. Çok net bir şekilde rakipten çıkmıştı. Hali Umut Meler, Türkiye'nin şu andaki en iyi hakemi, en formda hakemi. Onun da hataları oluyor Avrupa'da maç yöneten en önemli hakemlerden biri. Genel olarak baktığımızda iyi maç yönetti" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Yunus Emre Öztaş



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