Okan Buruk: 'Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmelerin kalan 3 gün içerisinde biteceğini düşünüyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu haftaki TFF, Galatasaray Adası, dünkü maç sonrası yaşadığımız saha olayları istemediğimiz bir hafta oldu. Bundan üzüntümü belirtiyorum. Çok farklı hikayelerin olduğu bir maç oldu. Sonuna kadar Galatasaray takımı, maçı seyredenlere iyi şeyler izlettirmeye çalıştığı bir maç oldu. Bunun yanında rakibi suçlamıyorum, maçı yöneten bir hakem var. Çok fazla yanlış karar verdi. Maçı kaybetti. Maçın içinden dakikaları rakibin almasına da fırsat verdi. Hakemlerin topun oyun kalmasını süreleri ne kadar azalttıklarını bugün bir kez daha gördük. Bir kere bile uyarmadı. Verilen yanlış kararlar. Yanlış kırmızı kart. Oyun içinde birçok şeyi aleyhimize verdi. Her geçen gün yükselen performansımız var. Maçın başında pozisyona girsek de, ikinci yarı 11-10 oyunu değerlenmem benim için çok önemli. Daha domine eden, topa sahip olan, rakibe baskı yapan, penaltı kaçıran, son dakika golüyle maçı kazanan bir takımdık. Oyuncularımı tebrik etmek, teşekkür etmek istiyorum. Seyircimiz muhteşemdi. Bugün Galatasaray takımı birlikteliğini sahada gösterdik. İnanılmaz bir mutluluk yaşıyorum. 3 puan önemli. Onun yanında 10 kişiyle maçı kazanmak bizim için önemliydi" diye konuştu.

"Sacha Boey özür diledi"

Sacha Boey'in durumunun sorulması üzerine Buruk, "Sacha 4 Temmuz'da geldi. 1 haftalık gecikmesi oldu. Onun yanında eski menajerlerinin kulüpten ayrılma istediği vardı. Burada bizim için önemli olan diğer oyuncular. Bizle birlikte yer almadı. Daha sonraki bölümde tekrar kendisi ile görüştük. Rezerv takımla antrenmanlarını yaptı. Bizim kontörlümüzdeydi. Devamında kendi menajerinden istek olmuştu, özür dileyip, tekrar başlamak istiyor diye. Sakatlıklarla birlikte Sacha'yı çağırdık. Benden özür diledi. Takımla birlikte antrenmanlara aldık. Antalyaspor maçıyla birlikte oynamaya başladı. Çok da iyi performans sergiliyor. Bugün de sahanın iyilerinden biriydi. Biz de formayı ona veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Kerem'e güveniyorum"

Gol sayısının az olmasıyla ilgili gelen eleştirilere cevap veren Okan Buruk, "Gol sayısı düşük olabilir ama bunun yanında oynadığınız oyun defansif oynasak haklısınız diyeceğim ama oynadığımız bütün maçlarda domine eden, topu içeri atamayan olduk. Bu ofansif oyunumuzu bugün de sürdürdük. Goller gelecek. Oyuncular kendilerine olan güvenlerini kazanacak. Takım olma yolunda gol atmak önemli. Gol pozisyonuna giren takımıyız. Bir yandan Galatasaray geçen sezon en çok gol yiyen takımlardandı. Bu sene bu sayıyı da düşürdük. Bu da önemli. Kerem de burada önemli bir oyuncularımızdan biri. Kerem çok iyi çalışıyor, iyi niyetle çalışıyor. Kerem'in çalışmasından mutluyum. Bazen bu dönemler oyuncular da olabiliyor. Seferovic'de de aynı şeyi gördük. Tekrar çıkacağını biliyoruz. Daha yukarılara çıkacak. Oynadığı oyundan sorumlu olan da benim. Burada Kerem'i daha iyi duruma getireceğiz. Oyuncumuza güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"Benim isteğim biz nasıl hazırlanıyorsak hakemler de aynı şekilde hazırlansın"

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu için de konuşan Buruk, "Maç öncesi Yaşar Kemal Uğurlu ismini görünce endişe taşımaya başladık. Yalan söylemeyeceğim. Benim Başakşehir'de son maçın da hakemiydi. Yine aynısını yapmıştı. Epureanu'ya kırmızı kart göstermişti, Abdülkerim'e gösterdiğinin benzeri bir şekilde. O performans beni şaşırtmadı. Konsantrasyon olarak çok oyun içerisinde giren, iletişimi zayıf bir olan hakem. Galatasaray'ın geçen seneden gelen hafızası var hakem kararlarıyla ilgi. Bu sene de aynı şekilde başlaması bizi mutsuz ediyor. Yeni MHK, yeni federasyon var. Bunun için hata yapmalarını istemiyoruz. Hataların neden olduğunu çözemiyoruz. Sadece bize karşı değil rakiplerimize lehine de verilen yanlış kararlar var. Bundan sonraki haftalarda daha konsantre olsunlar. Benim isteğim, biz nasıl hazırlanıyorsak hakemler de aynı şekilde hazırlansın" dedi.

"Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmelerin kalan 3 gün içerisinde biteceğini düşünüyoruz"

Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın transferi durumlarıyla ilgili bilgi veren Okan Buruk, "Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmelerin inşallah kalan 3 gün içerisinde biteceğini düşünüyoruz. Onun yanında bir, iki tane daha kadromuzu güçlendirecek oyuncu bakıyoruz. Oyuncu bulmak kolay değil. Çok fazla da seçecek ortaya çıkmıyor. Hem başkanımız, hem Erden Bey hem bütün yöneticilerimiz transfer konusunda ellerinden geleni yapıyorlar. Maddi ve manevi fedakarlığı her türlü yapıyorlar. Bir hoca olarak çok şanslıyım. Galatasaray taraftarının istediği transferleri yapmaya çalışacağız. Kulüpte devamlı oyuncu seyrediyoruz" şeklinde konuştu.

Taylan Antalyalı'nın durumu

Taylan Antalyalı'nın durumunun sorulması üzerine Buruk, "Bu sene 3 tane orta saha oyuncusu geldi. Geçen seneden kalan oyuncularımız vardı. Onlarla birlikte yarış başladı. Galatasaray takımının başarısı için Taylan da her antrenmanını yapıyor. Kişilik ve karakter olarak sevdiğimiz bir oyuncu. 15 yaşından beri tanıdığım bir oyuncu. Şu anda kadroda yer alamadı. Bundan sonraki dönemde hem kulübümüzün hem onun düşüncesi etrafında bir şekillenme olacaktır. Orada bir yoğunluğumuz var. Genç oyuncularımız var. Hamza bizim için önemli bir oyuncu. Altyapıdan birçok oyuncu var. Bazen bu şekilde kararlar alabiliyoruz" diye cevap verdi.

Emin Bayram'ın Rezerv Lig'de oynamasının Gaziantep maçında iyi oynamasını sağladığını söyleyen Okan Buruk, "Emin'i 11'de oynayabilecek bir oyuncu olarak görüyorum. Hazırlık kampını çok iyi geçirmişti. Bir sakatlığı oldu. 1 aydan fazla bizle beraber değildi. Bugün de çok iyi oldu. Topu rahat kullanan bir oyuncu. Ayaklarının da iyi olması bizim için önemli. Bugün performansından dolayı çok mutluyum. Rezerv Lig maçları oyuncularımız için bir yandan da çok iyi oluyordu. Bizim takım çok önden gitti, çok fazla gol attı, çok maç kazandı, bir anda lig bitti o yüzden herhalde" diyerek sözlerini tamamladı.