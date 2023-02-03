Okan Buruk ile Abdullah Avcı 15. kez rakip

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka iki teknik direktörün de rekabetine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerlerinde ilk olarak 29 Eylül 2014 tarihinde oynanan Gaziantepspor - Başakşehir mücadelesiyle rakip oldu.

15. randevu

İki teknik direktör bugüne kadar 10'u Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1'i de TFF Süper Kupası olmak üzere 14 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Abdullah Avcı'nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 1 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi.

Bu müsabakalarda Okan Buruk, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Abdullah Avcı ise Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başındaydı. Buruk ile Avcı, son olarak bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da karşılaştı ve mücadele 0-0 tamamlandı.

Oğuzhan Ort

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