Okan Buruk imzayı attı

Galatasaray yeni Teknik Direktörü Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandı. Törende konuşan Başkan Özbek, "Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç. Uzun vadeli planlarımızın ilk adımı. Kombinelerimize büyük ilgi var. Bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çıktığımız bu yolda yalnız bırakmayacaklarına eminim. İlk günden gösterdiler. Büyük teşekkürü hakediyorlar. Bugün Galatasaraylı Okan Buruk'un yuvasına dönmesinin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Okan kardeşimizin bugün burada olmasının sebebi sadece Galatasaraylı olması değil.

Yakaladığı başarılarla burada olmayı hak ediyor. Galatasaray'ın içindeki değerleri daha çok güçlü koruyabilmesi için bu imzanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Okan hocamız 17 Mayıs 1992'de Bakırköy maçında ilk kez Galatasaray formasını giydi. 17 Mayıs 2000'de o kupayı gözyaşları içinde kaldırdı. Okan hoca Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmış en genç teknik direktörlerden biri. Birlikte çıktığımız bu yolda, hepimizin gurur duyacağı bir Galatasaray Okan hocamıza daha yakın. Okan hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum. Bu birlikteliğin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Okan buruk: "Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk"

Kendisi için önemli ve değerli bir görev olduğunu belirten Okan Buruk, "Bu göreve layık görülmekten dolayı başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Başkanımız göreve geldi. Onlara da hayırlı olsun. Onların gelmesiyle Galatasaray taraftarının heyecanı oldu. Bizim hedeflerimiz Galatasaray olarak hiçbir zaman değişmez, değişmeyecek de. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olmak için ben, ekibimiz, başkanımız, yönetimimiz, oyuncularımız elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Özellikle geçen sezonun taraftarımız üzerinde yaşattığı mutsuzluğu en kısa zamanda ortadan kaldırmaya çalışacağız. Şu andaki ilk hedefimiz işe başlamak. Her zaman taraftarımızın büyük bir transfer beklentisi var. Ben de hoca olarak transfer üzerinde yoğunlaştım. Başkanımız ve yönetimimiz bizim iyi kadro oluşturabilmemiz için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz de bu kadroyu oluşturmak için ekibimizle en iyisini yapacağız. Galatasaray taraftarının hak ettiği mutluluğu, güzel günleri, kazanan takım, sahada en iyisini veren dominant bir takım, rakiplerine üstünlük kuran bir takım yapmaya çalışacağız.

Ben, ekibime ve oyuncularımıza güveniyorum. Geçen seneyi kapattık, bitti. Bütün oyuncularımızı psikolojik olarak ayağa kaldıracağız. Tek hedefiniz şampiyon olmak. Bu sene için şampiyonluk bundan sonraki sene için Avrupa'da olan bir Galatasaray hedefimiz. 24 Haziran benim için önemli bir tarih. Hoca olarak imza atıyorum. Oğlumun da doğum günü bugün. Özellikle oğlumun doğum gününü kutluyorum. Onun için güzel bir gelecek diliyorum. Galatasaray'ın hocası olmadan en büyük mutluluğu o duydu. Onun güldüğü, mutlu olduğu günleri de biz yaşayacağız. Dün Florya'da bulundum. Oradaki atmosferi tekrar yaşamak, orada geçirdiğimiz günleri tekrar anmak... Çok mutlu günler yaşadım. 7 tane şampiyonluk yaşadım. UEFA Kupası, Süper Kupa, 5 Türkiye Kupası kazandım. Futbolcu olarak çok güzel günler yaşadım orada. Bu sene de şampiyonluk yaşadığımız günler, hatıralar tekrar bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en mutlu insanlarından biriyim"

Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istediğini daha önce belirttiğini aktaran Buruk, "Belki de fazla belirttim Galatasaray'ın hocası olmak istediğimi. Bunun benim için büyük onur olduğunu, bu anlamda hiçbir beklentimin olmadığını sadece Galatasaray'ın hocası olarak elimden geleni yapabileceğimi söyledim. Uzun bir seçim süreci oldu. Devamında başkanımızın, yönetimimizin özellikle kendileri için en doğru seçimi yapma araştırma içerisinde olduklarını gördüm. Devamında da konuşma olunca dünyanın en mutlu insanı oldum. Oğlum çok bekliyordu. İnanılmaz heyecan, inanılmaz bir mutluluk. Hemen hedefleri düşünmeye başladım. Dünyanın en mutlu insanlarından biriyim" ifadelerini kullandı.

"Fatih hoca aradı, 'Yanındayız' dedi"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kendisini aradığını söyleyen 48 yaşındaki teknik direktör, "Fatih hoca benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluk yaşadık. Galatasaray için çok büyük bir isim. Dün kendisi beni aradı. ‘Hayırlı olsun. Elimizden ne geliyorsa sorabileceğin her şeyde yanındayız' dedi. Ben de Fatih hocaya, onun biz Türk teknik direktörler için açtığı yolda biz de doğru bir şekilde ilerlediğimizi, Galatasaray'da da elimizden gelenin fazlasını yapacağımızı söyledim. Hocaya bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduğunu gösterdi. Benim için önemli, değerli" açıklamasında bulundu.

Okan Buruk, uzun yıllardır çalıştığı ekibiyle devam edeceğini, bazı eklemeler de olacağını ifade etti.

Galatasaray'ın potansiyelli futbolcuları olduğunu vurgulayan Buruk, "Geçen sene transfer var. Pazartesi antrenmanlar başlıyor. Bütün oyuncularımı görmek istiyorum, tanımak istiyorum. Tanıdıktan sonra en iyisini nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Bazı oyuncular bizle beraber olacak, genç oyuncular için kiralık olarak faydalı olabiliyor. Bunu Yunus'da yaşadık. Güçlü bir şekilde geliyor. Oyuncularımızın oynama alışkanlıkları için, performansları için bunları da değerlendireceğiz. İlk planda görmek ve tanımak istiyorum. Oyuncularımızla vakit geçirip, ondan sonra karar vereceğiz" dedi.

"Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var"

Takımdaki oyuncuların kalitelerinin tartışılmaz olduğunu belirten sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü, "Genel olarak geçen sen takım performansı ortaya çıkmadı. Takım performanslarının oraya çıkmadığı durumlarda bireysel performanslar da düşük olabiliyor. Bunlar birbirine bağlı. Futbolda psikoloji çok önemli. Bu, bu sene böyle olacak anlamına gelmiyor. Oyuncularımızı görmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor. Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Genel kadro olarak takviyeye ihtiyacımız var. Biz de özellikle ortaya sahadaki eksikliklerin üzerinde çok fazla çalışacağız. Burada Türk sayısı her zaman önem kazanıyor. Türk sayısını da hesaplamamız gerekiyor. Hem Türk hem de yabancı oyuncular kadromuza katmak istiyoruz. Ondan sonra da bütün oyuncuların performanslarının da değişebileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: "Taraftarımızı mutlu etmek birinci amacımız"

Geçmişten gelen tecrübeleri olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın son yıllarda yaşadıkları var. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımın bir amacı var. Hem sportif başarıyı hem de mali yapıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Sürdürülebilir mali yapıya sahip değilseniz başarılar mazi oluyor. Bütün branşlar için sürdürülebilir mali yapı lazım. Sürdürülebilir başarı çizgisi yakalamak istiyoruz. Önümüzdeki sezon çok önemli bir sezon. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurmasının 100. yılı. Bu sezonda alınacak başarılar diğer sezonlardan kıymetli. Onun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Galatasaray'ın önümüzdeki 25-30 yılını da planlamamız lazım. Taraftarlarımız merak etmesin. Büyük bir gayretle çalışıyoruz. Taraftarımızı mutlu etmek birinci amacımız" açıklamasında bulundu.

Okan Buruk: "Başarıdan başka beklentim yok"

1985 yılında Galatasaray'ın altyapısında seçmelere girdiği söyleyen Okan Buruk, "Rahmetli babamdan Galatasaraylıyım. O yüzden aileden gelen bir Galatasaraylılığımız var. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet ettim. Çok büyük başarılar içerisinde oldum. Yaklaşık 20'ye yakın kupa kazandım. UEFA Kupası, Süper Kupa'yı, bunun yanında lig şampiyonlukları kazandım. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımının bir oyuncusu olarak 7 tane şampiyonluk yaşadım. Ben her zaman Galatasaraylılığımı korudum. Sonuçta insanım, hatalarım olabilir. Her zaman, hatamın da, yalnışımın da altını çizmeye çalıştım, özür diledim. Yanlışlarımızı kabul ettim. Ayrıca 2008 yılında buradan şampiyon olarak ayrıldım. Beni çok mutlu eden sokakta, dışarıda, sosyal medyada insanların bana olan iyi niyetleri, bana olan başarı dilekleri, Galatasaray'ın hocası olarak beni görme istekleri. Bunu sokakta çok fazla aldım. Teşekkür etmek istiyorum. Elimden gelenin fazlasını yapacağım. Galatasaray için buradayım. Başarıdan başka beklentim yok. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı, bu şampiyonluklara başka şampiyonluklar eklemeye çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Forvet konusunda da öncelikle takımı görmek istediğini belirten 48 yaşındaki teknik adam, "Diagne sakatlıktan döndü. Durumu nasıl bilmiyoruz. Antrenmanlarda oyuncularımızın hepsini görmek istiyoruz. Onlarla çalışmalarımızı yapıp, Galatasaray bu bölgede çok fazla oyuncu ile olmak zorunda. Orada bu anlamda 1 takviye yapabiliriz. Oynattığım formatlarda çift santrfor ile de oynadım. Uygun olan oyuncularla birlikte hepsini değerlendireceğiz" diye konuştu.

"Sadece tek formasyon üzerinden değil, birkaç formasyon üzerinden gideceğiz"

Nasıl bir oyun oynayacaklarıyla ilgili bilgi veren Okan Buruk, "Şampiyonluk yaşadığım Başakşehir'de hem 4-3-3 üzerinden oynadık, zaman zaman 4-4-2'yi kullandık. Savunmayı 4'lü düşünüyorum. Elimize gelen oyuncuların tipleri de önemli. Alabileceğimiz de önemli. Bu oyuncular üzerinden bu formasyon üzerinden gideceğiz. Oyuncu kalitesi, yeteneği de oyuncu zekası da benim için önemli. Zeki oyuncularla oyundan daha fazla verim alabiliyorsunuz. Galatasaray oyuncuları da bu anlamda yüksek zekaya sahip oyuncular. Saha içi taktiksel değişiklikler olabilir. Sadece tek formasyon üzerinden değil, birkaç formasyon üzerinden gideceğiz" şeklinde konuştu.

Okan Buruk, orta sahada oynayan futbolcuların oyunun iki yönünü de iyi oynaması gerektiğini vurgulayarak, bu bölgeye de takviyeler düşündükleri belirtti.

Dursun Özbek: "Galatasaraylıları mutlu edecek kadroyu oluşturmak için gerekeni yapacağız"

Daha önce 2017 yılında 10 transfer yaptıklarını hatırlatan Dursun Özbek, "Galatasaray'ı şampiyonluğa götürdü. Kolektif bir çalışmanın biri ürünüydü. O zaman çok titiz bir çalışma yaptık. Onun meyvesini de gördük. O dönemden deneyimlerimiz var. Profesyonel ekibimiz ayını. Benzer çalışmalarımız var. Bugünkü başarıyı hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Bu transferleri yaparken geleceğimizi feda etmeden yapacağız. Bize güvenin. Aynı başarıyı bu sene de sergilemek istiyoruz. Galatasaraylıları mutlu edecek kadroyu oluşturmak için gerekeni yapacağız" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın her kulvarda iddialı olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Ortada bir kupa varsa Galatasaray her zaman iddialıdır. Bunu almak için elinden geleni yapar" dedi.

2000 yılındaki ruhu tekrar yakalamak istediklerini söyleyen Başkan Özbek, "1996'da başlamıştı. Galatasaray'a unutulmaz 4 yıl yaşattılar. Sonunda UEFA Kupası, Süper Kupa ile taçlandırdılar. Örnek alınması gereken dönemdi. Bu seneki başlangıcın da benzer olmasını diliyorum. O anlamda Okan hocaya güvenimiz tam. Aynı başarıyı yakalamak üzere çalışmalarımız son hızla devam ediyor" diye konuştu.

Okan Buruk: "Bizim en büyük gücümüz taraftarımız"

Bu sene daha çok birlik zamanı olduğunu belirten Okan Buruk, "Hepimiz iyi niyetliyiz. Başarılı olmak istiyoruz. Taraftarımızın her türlü takımın yanında olmasını isteyeceğim. Bizlere destek vermesini isteyeceğim. Hedeflerimiz büyük. Başarmak istiyoruz. Birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Birlik olalım. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız. Avrupa'da olmamak üzücü. Hem maddi hem de manevi yönden. Haftada tek maça odaklanacağız. Lig ve kupaya odaklanacağız. Maç maç hazırlanmamız gerekiyor. Avrupa'da olmamak bizim için kötü gözükse de bir yandan da Türkiye'de odaklanacağımız 2 kulvar var" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar

