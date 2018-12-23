Okan Buruk: 'Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, çok fazla pozisyona girdiklerini dile getirerek, “Buraya ligdeki puan durumumuzdan dolayı kazanmak için gelmiştik. Maçtan önce kazanmanın planlarını yapmıştık. Ama özellikle ilk yarı baktığımızda şans geldi. Öne geçmek için daha için şanslar bize geldi. Şanssız bir gol yedik. 2-0'dan sonra oyunu çevirmeye çalıştık. Hamleler yaptık pozisyona girmeye çalıştık. Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimizin özellikle hücum hattındaki ayakları bize göre daha kaliteliydi. Sonlandırmayı daha iyi yaptılar. Çok fazla pozisyona girdik. Sadece bir gol bulabildik. Rakibimizin 4-1'lik galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Üzüntülüyüz. Tabi biz burada seyircimizle birlikte kazanmak için gelmiştik. Böyle bir sonuç malın hakkımı derseniz hakkı değil ama bir taraf attı bir taraf atamadı” dedi.

“Yeni oyuncular alacağız”

Özellikle savunmada sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Buruk, “Çok fazla alternatifimiz yok. Alternatifsiz olduğumuz içinde orada herhangi bir değişikliğe gidemedik. Geçen maçta çok hata yapmıştık. Bu maçta da yaptık. Yeni oyuncular alacağız. Takviye yapacağız. Savunmadaki eksiklerimizi görüyoruz. Bu anlamda ne gerekiyorsa takviye yaparak ikinci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz. Açılmış bir puan durumu yok. İkinci yarının başından itibaren yapacağımız takviyelerle ilk 6 haftanın içerisinde bu farkı kapatarak lige tekrar ortak olmak istiyoruz. Hedeflerimizden hiçbir şaşma yok. Kaybettiğimiz için çok üzüldük” ifadelerini kullandı.

Ozan Köse

