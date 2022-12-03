Okan Buruk: 'Kaybettik ama iyi bir antrenman maçı oldu'

Galatasaray, İspanyol takımı Rayo Vallecano ile Nef Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün son lig maçına göre 10 tane değişik oyuncuyla çıktı. Bu dönem oynamayan oyuncular için maç görmeleri için çok önemli ve değerli. Bugün bunu gördük. Çok performans olarak değerlendirmenin dışında iyi bir hazırlık maçıydı. Oyun kaliteliydi, rakip kaliteliydi. Saha güzeldi. Seyircimiz güzeldi. Güzel bir atmosfer vardı. Sakatlık olmadan maçı tamamladık. Bu, benim için en önemlisi günün sonunda. Bir hazırlık maçı, kazanmak tabi istiyorduk. Oyun içerisinde iki takım da pozisyonlara girdi. İyi bir oyun ortaya koymaya çalıştı. Kaybettik ama iyi bir antrenman maçı oldu. Maç sonunda 9 tane genç oyuncu sahada yer aldı. Akademimizden birçok oyuncu bizle beraberdi. Bu benim için çok önemli ve değerli. Genel olarak güzel bir hazırlık maçı oldu. Buraya gelip destek veren seyircimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Oliveira ve Icardi'nin dönüş süreleri 3-4 haftayı bulacak gibi"

Sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumunun sorulması üzerine Buruk, "Maçın sonunda çok şükür dedim, bir sakatlık olmadan maçı bitirdik. Şu anda çok eksiğiz. Sergio Oliveira ve Icardi'nin sakatlıkları bizi üzdü, düşündürdü. Sergio'nun ayak bileği ters bastı. Icardi topuk veriyordu orada bir spazm oldu. Yaklaşık dönüş süreleri herhalde 3-4 haftayı bulacak gibi şu andaki düşüncede. İyileşme sürecine göre değişiyor. İlerleyen günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkar. Rashica önümüzdeki günler antrenmana başlayacak. Şu anda normal koşulara yavaş yavaş başladı. Midtsjö'nün bir hastalığı oldu. Dün ateşledi o yüzden bugün sahada olması. Bir sonraki maça bakacağız. Emre ve Hamza, Antalya'da başlayacak. Ross'un uzun süreli bir sakatlığı var. Bu dönemde eksildik. Dünya Kupası'ndan gelecek 4 oyuncumuz var. Antalya kampında kadromuz içerisindeki oyuncu sayısı daha da netleşecek herhalde" ifadelerini kullandı.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl bulduğunun sorulması üzerine başarılı teknik adam, "Dünya Kupası'ndan genel olarak mutsuzuz. Belki 3. maç biraz heyecanlandırdı. Genel olarak şu andaki bize verdikleri görüntü, kaybetmeme görüntüsü. Net bir şekilde oyunlar ortaya çıkmadı. Çeyrek final maçları birbirine yakın maçlar, Dünya Kupası'nın kalitesini arttıracak diye düşünüyorum. Net olarak bizim oyunumuza benzeyen bir takım görmedim. Herkes farklı bir şekilde oynuyor. Net bir favorim yok. Arjantin, Brezilya aynı taraftan geliyor. Diğer taraftan Fransa, İngiltere bu grubun içerisinde olacak takımlar" ifadelerini kullandı.

"Benim için oradaki ana konu özellikle B takım organizasyonunun liglere dahil edilmesi"

Yabancı futbolcu kuralıyla ilgili dün Kulüpler Birliği'nin yaptığı çalıştayla ilgili olarak ise Buruk, "Burada genel olarak istek değişmesi. Artının ortadan kalkması. Özellikle hocaların net bir isteği. Oyuncu değiştirirken, kadro yaparken zorluyor. Genel olarak bu kuralın Türk futboluna getirdikleri üzerine konuşmalar oldu. Çok net bir şekilde getirisi olmadığı görüyoruz. Benim için oradaki ana konu özellikle B takım organizasyonunun liglere dahil edilmesi. Galatasaray 2. Takımı'nın belki 2. Lig, 3. Lig'de yer alması. Daha önce bu yapılmıştı. Galatasaray 3. Lig'de oynuyordu, Bursaspor 2. Lig'de oynuyordu oyuncu oynatmada büyük sıkıntı yaşıyoruz. Kendi içimizde girip, gelecek şekilde bütün dünyanın da kullandığı oyuncu gelişimi 2. takımların liglerde yer alması. Bizim burada istediğimiz kadar yabancı oyuncuya yasak getirilim, biz burada oyuncu üretemedikten sonra bunun bir değeri kalmıyor. Hak etmeyen oyuncuyu yukarıya çıkarmak zorunda kalıyorsun belki. Biz Türk oyuncuları, yabancı oyuncularla yarıştırdığımızda zaten Türk oyuncuların performanslarını daha yukarıya çıkaracağız. Değişim Türk futbolunu olumsuz yönde etkiledi" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray'ın geleceği için burada önemli bir yatırım yapılıyor"

Galatasaray altyapısının çok farklı olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Birçok oyuncuya hem hazırlık döneminde hem devam eden dönemde bizle beraber olması şansı veriyoruz. 33 oyuncu ile antrenmana çıkıyorduk. 7 tanesi altyapıdan çıkan oyuncularımız. Bu oyuncularımızı kendi içimizde tutmak onlar için çok değerli. Bu dönemde de 6-7 oyuncumuz bizle birlikte. Bugün de süre aldılar. Efe 16 yaşında. Ali ve Beknaz 2005'li. Galatasaray'ın geleceği için burada önemli bir yatırım yapılıyor. Galatasaray'ın elinde bir takım da 2000 doğumlu üstü takımımız var. Uzun vadede Galatasaray'a fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ben de oradan geldiğim için çok mutluyum. Bu statta oynamak onlar için çok değerli. 16 yaşında bu stada çıkmaları çok değerli. Galatasaray'a yakışır" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş



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