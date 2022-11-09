Okan Buruk: 'Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız'

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde karşılaştığı TFF 3. Lig takımlarından Ofspor'u 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Öncelikle Ofspor'u tebrik ederim. İnanılamaz bir mücadele verdiler. Maçtan önce savunma yapacaklarını bekliyorduk. Bunu maçın sonuna kadar iyi bir şekilde yaptılar. Çok net pozisyonlar yakaladık. Çok daha erken golleri atmamız gerekirdi. Çok geç dakikada golü bulduk. Kalemize tek gelen isabetli şut gol oldu. Sezonun genelindeki gibi topu içeri atmadık. Oyuncuların ciddiyeti iyiydi, oyun iştahları iyiydi. Sonuca yansıtamadık. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Türkiye Kupası bizim için önemli. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Pozisyona girmenin önemli olduğunu söyleyen Buruk, "Ligde 11 topumuz direkten dönmüş. Bunlar futbolun içerisinde var. Benim için önemli olan takımımın pozisyona girmesi. Bununla ilgili çok çalışıyoruz. Oyuncuların saha içerisindeki psikolojisi de önemli. Çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yunus'tan beklentimiz yüksek"

Yunus Akgün hakkında konuşan Okan Buruk, "Sezona iyi başladı. Oyun olarak da iyi oyunlar oynadı. O bölgede son maçlarda Rashica daha iyi performans sergilediği için Yunus son maçlarda daha az süre aldı. Bu Yunus'un süre almayacağı anlamına gelmiyor. Daha çok çalışacak ve formayı almak için mücadele edecek. Sahada adaletli davrandığımı düşünüyorum. Yunus'tan beklentimiz yüksek. Yunus milli bir oyuncu. Geçen seneki Yunus'u herkes konuşuyor. Geçen seneki yunusu tekrar yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin kadrosunda yer almayan Yusuf Demir için ise Buruk, "Yusuf iki günlük bir antrenmana çıktı. Pazar günü şut attıktan sonra ağrısı oldu. Dün de antrenman çıkmadı. Çok ağır bir sakatlığı yok. Şut attıktan sonra kasık bölgesinde bir ağrısı olduğu için bugün bizle yer almadı. Onu bu maçta çok oynatmak istiyorduk. Hamza'nın da bir sakatlığı oldu. U19 maçında sakatlanmıştı. Hamza da şans verdiğimiz oyunculardan biri. İkisi için de önemli bir karşılaşma olacaktır. Bu anlamda üzgünüz" dedi.

Okan Buruk, mücadelede sakatlanan Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'un durumu için, "Yarın MR'a girecek. Şu anda gözüken çok iyi bir durumda değil. Dizinde bir sıkıntı var. Yarın net bir şekilde MR sonrası alacağız" açıklamasında bulundu.

Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş





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