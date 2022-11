Okan Buruk: 'Maçın sonucu çok daha farklı olması gerekirdi'

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İlk derbi maçım. Futbolculuk dönemimde ilk derbi maçım da Beşiktaş'a karşıydı. Teknik direktör olarak ilk derbi maç. 2-1'den sonra 4-4-2'ye dönene kadar daha çok uzun toplarla oynadılar. 2-1'den sonra çok fazla pozisyon bulduk. Maçın sonucu çok daha farklı olması gerekirdi. Maçın başından sonuna kadar isteyen takımdık. İlk yarı zaman zaman tutukluk vardı. 2-1 öne geçtikten sonra karakterimizi sahaya koyduk. Bizim için önemli bir galibiyet. Sadece bir galibiyet aldık. Beşiktaş gibi bir takımı yenmek değerli. Taraftarımız büyük destek verdi, teşekkür ederiz. Daha çok gol atmamız lazım. 2 direkten dönen topumuz var. Takım olarak bugün kazansak ikinci sırada yerleşiyoruz demiştim maçtan önce. Hedeflerimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta da zorlu bir maç bizi bekliyor. Bu kadar zorlu bir fikstür oynayıp, şu andaki puan tam olarak istediğimiz gibi olmasa da ilerleye dönük çok daha iyi şeyler yapabileceğimizi gösterdik" diye konuştu.

"Başakşehir maçında 3 puan için elimizden geleni yapacağız"

İyi çalışan ve iyi oyunculardan oluşan bir takım olduklarını söyleyen Buruk, "Bizi dışarıdan farklı göstermeye çalışan çok fazla insan var. Galatasaray takımı hem disiplinliğiyle hem çalışma istediğiyle hem de arkadaşlığıyla çok iyi bir grup. Oyuncularımızı iyi bir grup olarak görüyoruz. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum. Aklımızı ve zekamızı ortaya koymamız gerektiğini söylüyorum. Maçın son bölümünde maçı doğru bir şekilde bitirmeyi başardık. Alanya maçının son bölümünde bunu yapamamıştık. Takım olma olgusu her zaman yükseğe doğru gidiyor. Kazandıkça takım birbirine daha çok sarılıyor. Bugün bu anlamda önemli bir galibiyetti. Bitmedi, önümüzdeki hafta bizim için kritik Başakşehir maçı var. Orada 3 puan için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Şu ana kadar yaşadığımız dünyanın en garip fikstürüdür"

Büyük bir takıma yakışır bir oyun oynadıklarını vurgulayan Okan Buruk, "Bunu Alanya maçında gördük. 30 dakika insanları çok mutlu edecek her şeye vardı. Hakem hatası 2 puan kaybettirdi. Bu kaliteyi her zaman ortaya koymaya çalışıyoruz. Karagümrük maçını 2-0 kazandık, insanlar yine mutsuz. 35 şut atmışız. Rakip 10 kişi diye insanlar bir şey buluyor. Bizim istediğimiz modern futbol. Bizim bu zamana kadar ulaştığımız rakamlar bunu gösteriyor. İçeri topu atamayınca bir şekilde haksızlığı yaşıyorsunuz. Her şeyi şanssızlığa bağlamak da istemiyorum. Galatasaray en zor fikstürü oynadı. Şu ana kadar yaşadığımız dünyanın en garip fikstürüdür. Bu kadar çok deplasmanda oynayıp, bu kadar az maç kendi sahamızda oynadığımız. Doğru oyunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu 90 dakikaya yaymamız gerekiyor. Bunun da bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Icardi'nin attığı gollerin dışında takım savunmasında ne kadar var olduğunu söylemek istiyorum"

Derbide iki gol atan Mauro Icardi için ise Buruk, "Icardi'nin attığı gollerin dışında takım savunmasında ne kadar var olduğunu söylemek istiyorum. Öndeki baskılarda da çok iyi işler yaptı. Tebrik etmek istiyorum" dedi.

Derbide 11 başlayan Barış Alper Yılmaz hakkında da konuşan Okan Buruk, "Eleştiri hep oluyor. Bizim takımımızın öyle bir kadrosu var, kim oynamasa eleştiri oluyor, özellikle kazanamadığınız zaman. Barış, formayı isteyen, çalışan bir futbolcu. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Kerem girdikten sonra çok iyi işler yaptı. Barış'ın oyun olarak düşünmeye başladığı yerde kerem girdi, çok iyi işler yaptı. İlk yarı zaman zaman Sergio ve Lucas baskıda arkada kaldılar. Burada ikisinin biri öne baskıya gitmesini istedik. Rakip çok fazla uzun top oynuyor. Genel olarak ikinci yarı öndeki baskılarımız daha iyi oldu" açıklamasında bulundu.

Takımda kiralık olarak bulunan Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın bonservisinin alınıp, alınmayacağının sorulması üzerine Buruk, "Buraya az maç oynayarak gelmişti. Bugün de çok iyi oynadı. Kişilik olarak da Galatasaray'a çok yakışacak bir oyuncu. İleride yönetimimiz bununla ilgili bir şey yapar. Takımımızda olmasından çok mutluyuz" diye cevap verdi.

"Dünya Kupası arasına kazanarak girmemiz gerekiyor"

Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Başakşehir karşılaşmasının kendisi için önemli ve değerli olacağını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Futbolculuğumun son yılarında o zaman adı Başakşehir değildi oynamıştım. Teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadık, Avrupa'da oynadık, Şampiyonlar Ligi'nde oynadık. Bir yandan en önemli şey Galatasaray'ın başarısı. Zor da bir karşılaşma olacak. Ligin zor takımlarından biri. Topa sahip olan, hücum için acele etmeyen bir takım. Rakiplerine karşı büyük zorluklar çıkaran, taktiksel olarak Emre hocanın maç maç değiştirdiğini görüyoruz. Bizim hedefimiz 3'te 3'tü. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Dünya Kupası arasına kazanarak girmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Puan olarak daha iyisini yapabilirdik"

Okan Buruk ayrıca şu an transfer düşünmediklerini de söylerine ekledi. Ligin ikinci yarısının kendileri için avantaj haline geleceğini belirten Buruk, "Bu fikstürün tersini kendi sahamızda oynadığımızı düşündüğümüz çok net bir şekilde daha avantajlı hale geleceğiz. Her maç zor. Ligimiz zor bir lig. Herkes birbiriyle baş ediyor. Takımlar arasında büyük farklar yok. İkinci yarı için fikstür avantajımız olacak. Bu zamanda kadar topladığımız puanların kalitemizin altında diye düşünüyorum. Adana Demirspor ve Trabzonspor deplasmanında iki tane 3 puan kaçırdık. Hakem hataları var. Bizim hatalarımız da var. Şu anda daha iyi bir puanda olabilirdik. Bir yandan yeni kuruluşmuş bir takımız. Geçen sene 13. sırada bitiren bir takım. Bu yenilenen kadro içerisinde tekrar aynı yol üzerinde yeni bir takımla bu kadar zorlu fikstürde hareket etmek biraz zordu. Daha iyisini yapabilirdik. Kalitemizin altında puan olarak kaldığımızı düşünüyorum. İleriye dönük de ümidimizin çok yüksek olduğunu ve çok daha başarılı bir Galatasaray'ın ortaya çıkacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol



