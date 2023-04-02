Okan Buruk: 'Neden bu pozisyonlara kırmızı kart verilmiyor?'

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün maça çok iyi başladık. İlk ayrının büyük bölümünde arzulu, istekli baskı yapan bir takım olduk. Ana sorunumuz maçın ilk yarısında sonlandırma, pas tercihleri oldu. Rakip kaleye çok rahat bir şekilde gitsek de burada sonlandırmayı doğru bir şekilde yapamadık. Rakibimiz bu ligin en tehlikeli hücuma çıkan takımlarından biri. 3-4 kez kalemize gelmelerinden gördük. Golle de sonuçlanabilirdi. Ofansif olarak rakibimizden daha iyiydik. Bu anlamda biraz sonlandırmayı daha iyi yapmamız gerekiyor. Çok kaliteli oyuncularımızı var. Özellikle ikinci yarısında zaman zaman bizim de oyuncularımızın yorulmaları ortaya çıktı. Bugün ana oyuna sonradan giren oyuncuların verdiği katkı önemliydi. Sonucu net bir şekilde etkiledi. Maçın kazanmamıza destek oldular. Bizim için değerli. Maçın içinde Konyaspor maçında yaşadığımız kırmızı kart olayının birebir aynısı yaşadık. VAR müdahil olmadı. Net bir kırmızı karttı. Rakibimiz 10 kişi kalacaktı. Bu kırmızı kart verilmedi. Neden bu pozisyonlara kırmızı kart verilmiyor? Bu pozisyonlar kırmızı kart mı, değil mi? Çağırmayan VAR hakemleri ceza alıyor mu? Bunun ile ilgili merakım var. Bu pozisyonlarla ilgili kulüp olarak açıklama bekliyoruz. Herhalde Merkez Hakem Kurulu Başkanı açıklama yapacaktır. Genel futbol kuralları içerisinde bu pozisyonlar kırmızı kart olarak değerlendiriliyor. Kazandık, 2-0'lık galibiyet bizim için önemliydi. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Böyle bir takımı yendiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak" şeklinde konuştu.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin performansının sorulması üzerine Buruk, "Icardi bugün gol atamasa da bence her maç takım için elinden geleni yapıyor. Bugün de önde hareketliydi. Rakibe baskı yaptık. Bazen gol atamazsınız. Ben bunu düşüş olarak görmüyorum. Takım olarak Icardi'ye ne kadar topla buluşturuyoruz, o da önemli. Rakiplerimiz de ona daha fazla önlem alıyor" diye cevap verdi.

"Bu pozisyonlarla ilgili bilgilendirme istiyoruz"

VAR'ın hakemleri çağırıp, çağırmadığını merak ettiklerini söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bununla ilgili belki açıklama gelir. Sadece Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında, Beşiktaş'ın da Gaziantep FK deplasmanındaki maçlarının VAR kayıtları açıklandı. Bunun dışında açıklanan VAR kaydı yok. İki haftadır VAR hakemleri çağırıyor mu, hepimiz merak ediyoruz. Hakemleri, VAR çağırıyor mu, çağırmıyor mu? Hepsini merak ediyoruz. Bunla ilgili Lale hanım bilgilendirme yaptı. Bu pozisyonlarla ilgili de bir bilgilendirme istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Maç temposunun önemli bir şey olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Bu hafta ilk defa uzun zamandan beri tam takım çalıştık. Midstjö ve Mertens'in dönmesi bizim için önemliydi. Zaniolo'yu bir yandan hazırlıyoruz. 90 dakikayı görebilecek durumda değil. Bu 90 dakikalar bize avantaj sağlayacak. Bir kupa maçımız var. Bundan sonra tempomuzu yükselteceğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda fiziksel olarak, performans daha yukarılara çıkacağımızı düşünüyorum” dedi.

"Zaniolo'nun daha çok tercih ettiği yer sağ kanat"

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo hakkında da konuşan Buruk, "Uzun boylu ve adaleli bir oyuncu. Performansının arttırması zaman alabiliyor. Baştan sağ tarafta değerlendirdik. Yunus hamlesinden sonra forvet arkasına aldık. Bugün daha çok çalıştı, savunma daha iyi yaptı. Daha çok tercih ettiği yer sağ kanat. Kanat oyuncusu, hem hücuma gitmedi gerekiyor, hem de savunmaya gelmesi gerekiyor. Bunun için yüzde yüz performansını yakaladıktan sonra yapacak" değerlendirmesinde bulundu.

"En yakın rakibimiz Fenerbahçe, puan kaybetmesini bekleyeceğiz"

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakkında da yorum yapan Okan Buruk, "Kendi maçlarımıza odaklanıyoruz. Biz kazandıktan sonra rakiplerimiz çok ne yaptığını önemsemiyoruz ama önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile oynuyor. Önemli bir karşılaşma .İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Bizim en yakın rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz, isteyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray'ın iyi giden gidişatını bozmak için birçok şey çıkabiliyor"

Takımı karıştırmak için 50 tane şeyin çıktığını vurgulayan Buruk, "Onla kavga etti, bunla kavga etti diye. Geçen onun muhabbetini yaptı. Kerem, milli takımda Oliveira bizle antrenman yapıyor, onlar kavga etmiş. Herhalde online kavga ettiler dedik. Birçok şey çıkıyor. Bu iyi niyetle, kötü niyetle, bunu bilemiyoruz. Galatasaray'ın iyi giden gidişatını bozmak için birçok şey çıkabiliyor. Oyuncularıma güveniyorum. Taraftarımız bizim yanımızda. Onlarla birlikte hedefimiz şampiyonluk. Bu tür dedikodular çıkacak. Bunu seviyoruz. En son iftar yemeği yedik, orada bile ‘Ayrı ayrı otuyorlar' yazmışlar. Restorana gidiyoruz, masalar ayrı ayrı. Gerçekten komik şeyler yaşıyoruz. Neden olduğunu, kimlerin yaptığını da çok net bir şekilde biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yusuf bizim geleceğimiz"

Genç futbolcu Yusuf Demir'e kulübün yatırımın çok olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Yusuf bizim geleceğimiz. 19 yaşındaki bir oyuncu. Bu takım zorlu yarış içerisinde gidiyor. Yusuf ile ilgili şanssızlığımız, ne zaman oynama şansı olduğu zaman Yusuf hep sakatlandı. Konya maçı öncesinde götürecektim, son idman denedi, ‘Ayağım ağrıyor' dedi, bıraktı. Karabağ maçında 45 dakika oynadı, ayağında ufak bir ağrı oldu. Bugün de kadromuz çok kalabalıktı. Ona bugün yer veremedik. Ona yer veremeyeceğimiz anlamı gelmiyor. Yusuf'a yine şans vereceğiz. Bu kadro içerisinde olacak. Belki şampiyonluk golünü atacak, bunu bilemezsiniz. Yusuf yıldız bir oyuncu. Barcelona'ya transfer olmuş bir oyuncu. Yusuf'a güveniyoruz. Hazır hale getirip, bu takıma monte edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Yunus Kılıç



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