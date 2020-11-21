Okan Buruk: 'Oyunu daha iyi yönetebilecek bir hakem olabilirdi'

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk yarı oynanan oyundan memnun olmadığını belirten başarılı teknik adam, “Maçtan önce de söylemiştim Beşiktaş'ın ne kadar kadrosu eksik derlerse desinler, sahada baktığımızda yetenekli, kaliteli bir 11 vardı. İki takımın da bugün kazanmak istediğini ve şansların ortak olduğunu maçtan önce de söyledim. İlk yarı gerçekten kimsenin mutlu olmadığı bir 45 dakika izledik. İki takım da birbirinin üzerine gitmedi. Rakibin ilk yarının sonlarında yakaladığını 1 gol pozisyonu vardı Aboubakar ile. Bu pozisyondan sonra kornerden gol oldu. Bir de duran topumuzun dönüşünde golü yedik. 44 ve 45.dakikalarda beklemediğimiz anlarda golleri yedik” dedi.

“İkinci yarı maçın içine girdik”

Maçın ikinci bölümünde oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getiren Buruk, “İkinci yarı hamlelerimiz bizi yukarıda tuttu. Rakibe pozisyon vermedik. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu. Rakibinin üzerine giderken golü yedik ve 10 kişi kaldık. İkinci yarı oyundan memnunuz. İstekleri iyiydi. Ruhumuzu oyunun içine katamadık ilk yarı ama ikinci yarı hem ruh hem de yetenek olarak maçın içine girdik. Ama çeviremedik. Sergen hocayı ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Daha iyi bir hakem olabilirdi”

Maçın içinde Sergen Yalçın ile bir polemik yaşayıp yaşamadığı sorusuna ise Okan Buruk şu yanıtı verdi:

“Bizim aramızda tartışma olmadı. Olmaz da zaten. Sergen Hoca yakın olduğum, değer verdiğim biri. İki taraf da hakemin kararlarından mutsuzdu. Ümit Öztürk iki tarafı da, kulübelerde bulunanları da, tribündekileri de mutsuz ettiği için bir tepki oldu. 4. hakemin uyarısı ile ikimizi de uyardı. Sergen Hoca ile aramızda bir şey olmadı. Hakemden mutsuzduk. Bu da normaldi zaten. Hakem açıklandığında da neden demiştim zaten. Hangi başarı ile haftanın en önemli maçına Ümit Öztürk atandı diye sormuştum kendime. Mağlubiyetin sorumlusu Ümit Öztürk'tür demiyorum. Ama oyunu daha iyi yönetebilecek bir hakem olabilirdi. İki taraf da mutlu değildi yönetimden.”

Güven Mert Ercan

