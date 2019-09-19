Okan Buruk: 'Rakibimizin hatalarından yararlanmak istiyoruz'

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yarın akşam deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk ve oyuncu Mahmut Tekdemir, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi gibi bir gruba düştüklerini belirterek, "Rakibimiz çok fazla pozisyona giriyor ve çok fazla pozisyon veriyorlar. Hem gol atabilen hem de çabuk gol yiyebilen bir takım. İyi savunma yapmak ve rakibimizin hatalarından yararlanmak istiyoruz. Başlangıç maçı iki takım da hem ligi hem de Avrupa'yı birlikte götürecek. Rakibimizin rotasyona gideceğini düşünüyorum. Rakibimizin artılarını eksilerini biliyoruz. İstediğimiz oyunu ortaya koyarsak buradan puan ya da puanlar alacağımızı biliyoruz. Benim için uzun yıllar geçti. Tekrardan İtalya gelmek güzel bir duygu. Bu stadyumda futbolcu olarak oynamıştım. Teknik direktör olarak burada olmak heyecan verici" diye konuştu.

"Bizim savunma yapmamız lazım"

Grupta Roma ve Mönchengladbach'ın favori gözüktüğünü söyleyen Buruk, "İlk 2 maçtan alacağımız puanlar her şeyi değiştirebilir. Roma takımı geçen sezonu istediği yerde bitiremedi. Hedefleri doğrultusunda her şeyin iyi gitmediğini düşünüyorum. Yeni gelen teknik adamların oyun anlayışlarını oturması zaman alabiliyor. Ben de göreve yeni başladım, bu durumu biliyorum. Bu hafta kazandılar. Burada oynadığım süre içerisinde attığım ilk goldü kafa ile atmıştım. Roma takımında uzun oyuncular vardı ve golü atmıştım. O benim İtalya'da attığım ilk goldü ve benim için çok önemliydi. Başakşehir yeni bir takım. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iyi işler yapmak istiyoruz. Roma takımın hepsi güçlüdür, hepsi tehlikelidir. Bizim savunma yapmamız lazım. En iyi şekilde oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahmut Tekdemir: "Cengiz'i kardeşim gibi seviyorum"

Başakşehir Kaptanı Mahmut Tekdemir ise, "3 haftalık bir sakatlığım vardı. Geçen hafta oynadım. Maç oynayarak performansımı yükseltmek istiyorum. Cengiz'le görüşme fırsatım oldu. Sakatlık yaşadı, en kısa zamanda umarım sahalara döner. Akşam da antrenmanımıza gelecek. Cengiz'i kardeşim gibi seviyorum. İnşallah en iyi yerlerde olur ve göğsümüzü kabartır" açıklamasında bulundu.