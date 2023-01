Okan Buruk: 'Şampiyonluk ateşini yükseltmeye çalışıyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'a konuk olan Galatasaray 4-0'lık skorla galip gelirken ligde üst üste 10. galibiyetini aldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunun Teknik Direktör Okan Buruk, şunları söyledi:

“Bugün zorlu bir deplasmandaydık. Saha şartları aslında muhteşem değildi. Saha biraz kuruydu. Rakibimiz sulanmasını istemedi. O anlamda iki takım içinde bazen topun gidiş kolaylığı ortadan kalktı. Onun dışında baktığımızda ligin iyi takımlarından biri. İlk yarıda da hem Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek ne kadar sürpriz bir takım olduğunu gösteren Giresunspor'u bugün de maçın belirli bölümlerinde net bir şekilde gördük. 4-0'lık galibiyet bizim için çok önemli. Çok net bir skor ama bunun yanında Giresunspor'un oyununun da hakkını vermek gerekiyor. Ön tarafı çok güçlü bir Giresunspor sahada vardı bugün. Belki sonlandırmada problem yaşadılar ama oyunun genelinde ortada giden bir karşılaşma oldu. Bizim daha iyi olmamız gerekirdi. Yani skora bakarak herkes bizi bu anlamda muhteşem bir şekilde değerlendirebilir ama biz oyunun genelinde daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Daha iyisini yapmamız gerekir. Önümüzdeki haftalar için de daha iyi takım olarak oyun olarak rakibi kendi kalesine bu kadar yaklaştırmayan bir takım olmamız gerekir. Çünkü daha önceki maçlarda bunu yaptık. Ama dediğim gibi bugün maçın genelinde üstün oynasak da skor olarak üstünlüğü ele geçirsek de rakibimizin iyi bir oyunu vardı. Onu da burada belirtmem gerekiyor. Bugünkü galibiyeti başkanımız Dursun Özbek'e armağan etmek istiyorum. O da bir Giresunlu. Bugün burada bizimle birlikte olamadı cezasından dolayı.”

"Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluk"

Alınan galibiyetlerle şampiyonluk ateşini yükselttiklerini dile getiren Buruk, “Uzun zaman önce meşalenin kıvılcımlarını oluşturduk. Bir yandan ateşi yükseltmeye çalışıyoruz. Rakiplerimiz çok güçlü. Ligdeki her takım çok önemli. Her maç zor oluyor. Giresunspor bugün maçın belirli bölümlerinde çok net bir şekilde maça ortak oldu. Bizim bu şampiyonluk ateşini yükseltebilmemiz için bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor. Ama şampiyonluğa olan inancımız sezon başından beri vardı. İmza attığımda ve kadro ortada yokken de şampiyonluk dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluk. Rekor kırmak tabii ki güzel, rekorlara ortak olmak güzel. Ama en önemlisi şampiyon olmak. İlk hedefimiz şampiyonluk” şeklinde konuştu.

Rıdvan Öztürk



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.