Okan Buruk, Tivibu Spor'a konuk oldu

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'u ağırladı. Tivibu Spor'da Erkut Öztürk ve Tümer Metin'e Orta Nokta programında konuk olan Okan Buruk, sezonu değerlendirirken gelecek sezonla ilgili soruları yanıtladı.

“Milli ara bizi çok etkiledi”

Galatasaray'da uzun yıllar orta sahada top süren şimdi de efsanesi olduğu takımın başında Süper Lig kupasını kaldıran Okan Buruk, Tümer Metin'in sezonun kırılma anı hakkında yönelttiği soru için şunları söyledi: “Sezon başı Antalya maçıyla başladık, son dakika golüyle 1-0 tamamlandı. Ardından kendi sahamızda Giresun mağlubiyeti yaşandı. Kadromuzu aslında çok geç tamamladık. Alanya maçını bizim kırılma maçımız olarak gösterebilirim. Çünkü bir sonraki Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir yükseliş maçımız oldu. Oyun olarak Alanya maçı bizim başlangıcımız oldu. 2 gol attık sonra yanlış bir kırmızı kart gösterildi. Ali Palabıyık'ın bir hatasıyla 10 kişi kaldık ve maç 2-2 bitti. Tabii üzüldük, kızdık, sinirlendik, hakeme tepki gösterdik ama oyun olarak benim içimi çok rahat ettiren bir maç oldu. Bu maç ile bu oyunu oturttuk. Gerçekten de o maçtan sonra 14 maç üst üste galibiyet aldık. Dünya Kupası arasına çok net bir şekilde çok moralli girdik. Bir yanda bizim galibiyetlerimiz, üstüne Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi psikolojik olarak bizi gerçekten çok etkiledi.”

“Hocalar için çok zor”

Okan Buruk, yabancı kuralı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Türk kuralında oyuncu değişikliğinin sizin elinizde olması aslında en güzeli. Ama maalesef o kısıtlama devam ediyor. Örneğin Kazımcan'ı başlattığımda Leo Dubois'yı yerine yedek oyuncu olarak sokamıyorum ve orada 2 değişiklik yapmam gerekiyor. Bizim elimizi en çok zorlaştıran da bu. Ama genel olarak sonunu bence iyi bitirdik. Kazımcan da iyi bitirdi. Sezon boyunca sol bekte 5 tane farklı isimle oynadık. Ama genel olarak iyi bitirdiğimizi söyleyebilirim.”

“Hakemlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum”

Hakem hatalarından ve performanslarından bahseden ve hakemlerden memnun olmadıklarını belirten Okan Buruk, sözlerine şu şekilde devam etti: “Genel olarak memnun değiliz. Süper lig seviyesinde, Türkiye'nin en üst seviyesinde ve VAR'ın bu kadar etkili olduğu, 4 hakemin, yandaki hakemin bu kadar etkili olduğu bir platformda bu kadar hata yapmamaları gerekiyor. Ben hata yaptığımda eleştiriyorlar. Hakemlerin eleştirilmeyeceği düşüncesini anlamıyorum. Hata yapan herkes eleştiriliyor. Hakem de eleştirilecek o da profesyonel ve en üst seviyede bu işin daha iyisini yapacak. Genel olarak şu an için federasyonun çalıştığına, kesinlikle orada kötü bir niyet olmadığına inanıyorum ama yetersiz olduklarını düşünüyorum.

“Icardi sevilen birisi”

Galatasaray'ın sevilen ismi Icardi'nin geleceği hakkında konuşan Okan Buruk, “Dileğimiz tabii ki kalması yönünde. Sadece Galatasaray taraftarı için değil, genel ülke futbolunda sevilen bir isim oldu. Bence birincisi inanılmaz saygıdeğer bir figür. Oyunculuğu gerçekten çok iyi. Bu anlamda teknik adam olarak onu çok isterim. İkincisi bence ülke futboluna da bir hava getirdi. Bu da Türkiye'nin, Türk futbolunun, Türkiye Süper Lig'in marka değeri için çok önemli. Icardi bu anlamda çok değerli biri oldu. Biz tabii ki Galatasaraylılar olarak, ben teknik direktör olarak özellikle çok istiyorum. Sonuçta Paris'te devam eden bir sene daha anlaşması var. Geleceğe bakacağız” dedi.

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