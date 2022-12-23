Okan Buruk: 'Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz'

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti ve tur atladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bu hafta genel olarak soğuk algınlığı, girip vakaları oldu. Bununla ilgili kadroda olmayan arkadaşlarımız vardı; Yusuf ve Emre Taşdemir gibi. Geçen hafta Baran aynı şekildeydi vardı. Salı günü oynayan takımlara göre perşembe göre biraz dezavantaj. Pazar tekrar maçımız var. Kadro planlaması ne kadar süre dağıtabiliriz oyunculara, onu düşündük. Maç içinde bunu uygulamaya çalıştı. Lucas'ı 45 dakika oynatmayı düşünüyorduk. Devamında Mertens'i aldık. Hafta sonuna da oyuncularımızı tutmaya çalıştık. Oyunun genelinde çok fazla pozisyon girdik. 26 şutumuz var. 1-0 yakalamamız gerekirdi, 2'yi yakalamamız gerekirdi. Rakibimizin de çok net kaçırdığı 2 pozisyon var. Maçı uzatmaya da taşıyabilirlerdi. Zaman zaman çok fazla geçiş oldu. Doğru kararlar veremedik. Genel olarak hem hazırlık hem kupa maçıydı. Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Keçiörengücü takımını da tebrik ederim. Belki iki takım da uzatmaya gitmesini istemedi" diye konuştu.

Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'u 60-70 dakika oynatmayı planladıklarını söyleyen Buruk, "80. dakikada değiştirdik. Yorulunca değiştirmek istedik. Planımızda biraz daha erken değiştirmek var. Maçın gidişatından dolayı olmadı. Hafta sonun hazır olacak" dedi.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar



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