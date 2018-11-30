Okan Buruk: 'Üzüntülüyüz, kazanmak istiyorduk'

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ancak gol atamadıklarını belirterek, “Bizim için zor bir gecenin ardından üzüntülüyüz, kazanmak istiyorduk. Bir türlü o eşiği atlayamıyoruz. Maçın başından sonuna kadar oyunu daha üstün oynayan takımız. Kalemize ilk gelen top gol oldu. Verilere baktığımızda hem orta, şut, pas hepsini iyi yapmışız ama en büyük sıkıntımız sonlandırmada. Vuruşlarda biraz eksiklik yaşadık. Penaltı ile 2-1 önde girebilirdik. Atamadığımız penaltı oldu. Üzerimizde bir baskı var, bu baskıyı atamadık. Her şeyi denemeye çalıştık ama topu içeri atamadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Rakibimiz de 1 puan için gelmişti zaten. Kalecileri bütün oyun boyunca çok vakit geçirdi, hakem de buna müsaade etti. Hakemin maçın sonunda verdiği 4 dakika kalecinin harcadığı zamandı. Ankaragücü takımını mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum” dedi.

Kubilay Ateş- Hasan Fehmi Demir

