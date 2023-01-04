Okan Buruk: 'VAR kayıtlarının bundan sonra kamuoyuna sunulması şart oldu'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün iç saha maçlarında genel olarak maçın başında baskı yapmak. Çok erken bir gol yedik. Devamında baskılı oyunumuzu devam ettirdik. 2-1'i yakaladık. 2-1 sonrasında ilk yarının son 5 dakikasını, ikinci yarının ortalarından itibaren rakibimize topa sahip olma şansı verdik, pozisyonlar da verdik. Bugün genel olarak kadro yapımızla ilgili eksiklerimiz vardı. Bunun yanında liderlik, tekrar geri alma, bu baskıları da oyun içerisinde zaman zaman hissettik. En büyük sıkıntımız, bizim özellikle bu tür maçlarda pozisyonları sonlandırmamız gerekiyor. Yanlış tercihler yaptık. 3. golü atmayınca rakibi bir yandan maça ortak ediyorsunuz. Rakibimizin de çok net kaçırdığı bir gol pozisyonu vardı. Günün sonunda hedefimiz kazanmaktı. Üst üste 6. galibiyetimiz oldu. Bunu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"VAR'daki çizgileri de tartışmamız gerekiyor"

VAR kayıtlarının açılmasının hatırlatılması üzerine Buruk, "Burada iki tane şey söyleyeceğim. Birinci, Sivas maçına kadar aleyhine en çok hata yapılan takım kim derseniz, herkes Galatasaray derdi. Çünkü çok net maçlar var; Trabzonspor maçından başlayan, Alanya maçındaki o zaten rezaletti. O hakem bile 3-4 hafta sonra sahalar döndü. O kadar büyük bir şeye imza attık sonra. Orada ne konuşulduğunu, ne karar verildiğini de bilmiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu yakın zamanda belki geçmişe dönük de bu hakem konuşmalarını sitesinden yayınlayabilir. İkincisi, Sivas takımının serzenişi, söylemleri çok haklı. Pozisyonla ilgili biz de rahatsızız. Maçın 50. dakikası 1-1 olacak. 1-1 olsun, Galatasaray için hiçbir şey değil. 50. dakika 1-1 oluyor. Maç devam edecek belki Galatasaray kazanacak, belki Sivas kazanacak. En çok rahatsız olan biziz. Galatasaray sezon başında beri adalet isteyen bir kulüp. Bunla ilgili de çalışmaları var. Türkiye'de de ilk defa bir takım lehine yapılan hatadan sonra çıkıp, açıklama yaptı. Bu sene de lehimize yapılan tek hataydı belki de. Aleyhimize yapılan 6-7 net hata görülmezken, lehime yapılan 1 hata üzerinden konuşuldu. Belki pozisyonun da gereği olarak düşünmek lazım. Orada hiçbirimiz anlamadık ne verildiğini. Biz de yanı şekilde bunu kabul ediyoruz. Lehimize yapılan hatanın yapılmamasını istiyoruz. Bu bize zarar verir. Biz normal oyun şartlarında oynanmasını istiyoruz. Aleyhimize yapılan hatalarda da kimsenin sesi çıkmadı. Burada Alanya maçı hatırlıyorum, çok yanlış bir kırmızı kart. Yayıncı kuruluştaki arkadaşlarımız o girer mi çıkar mı diye konuşuldu. Gösterilmeyen görüntüler oldu. Giresunspor maçında Emre Akbaba'nın ayağında basılması gösterilmedi. Kayserispor maçında Icardi'nin şutundaki pozisyon gösterilmedi. Bunlar gündem olmadı. Bir hata gündem oldu. Gündem olmakta da haklı olduğunu düşünüyorum, pozisyon gereği. Galatasaray üzerine oynan oyunların karşısındayız. Hakem hata yapmasını ilk kabul eden Galatasaray'dı. Biz sadece oyuna odaklanmak istiyoruz. Bu kadar insanları birbirine düşürmenin gerekli olmadığını düşünüyorum. Her ayağına basılan takım da bu anlamda rahatsız. VAR konuşmaları milat oldu. Bundan sonra herhalde her hafta bununla ilgili federasyonumuz görüntüleri ortaya koyacaktır. VAR'daki çizgileri de tartışmamız gerekiyor. Nasıl koyuldu, nereden koyuldu, kim koydu, bu çizgiyi nasıl çizdi, belki bunların bile incelenmesi gerekiyor. Bakıyorsunuz çizgiye ofsayt değil gibi gözüküyor ama ofsayt çıkıyor. Bunların da incelenmesi gerekiyor. Herkes bir şekilde adalet istiyor" açıklamasında bulundu.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin durumunun sorulması üzerine Okan Buruk, "Icardi, bugün bir grup çalışmasında 4'e 4 oyunlar, özellikle bununla ilgili bütün antrenmanlara katıldı. Yarın takımla birlikte yüzde yüz antrenmanını yapacak. Fenerbahçe maçında kadroda olacak şekilde hazır hale getirmeye çalışacağız" dedi. Buruk, Lucas Torreira'nın da Cuma günü yapılacak antrenmana katılacağını ifade etti.

Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in ilk yarıdaki bir pozisyonun penaltı olup, olmamasının sorulması üzerine Okan Buruk, "O pozisyon bana penaltı gibi geldi ama net bir şekilde onu izleyemedik. Yayıncı kuruluşun 3 tane görüntüsünde de onu net bir şekilde veremedi. Net olarak pozisyonu göremedik" diye cevap verdi.

"VAR kayıtlarının bundan sonra kamuoyuna sunulması şart oldu"

VAR kayıtlarının açılmasının ardından takımların istemesine gerek olmadığını, TFF'nin bunu hafta hafta devam ettirmeleri gerektiğini ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Mesela Ümraniyepsor - Kayserispor maçında bir penaltı pozisyonu var. Adamın sırtına çarptı, penaltı verildi. VAR konuşmalarında acaba ne konuşuldu, merak ediyoruz. Adamın sırtına çarptığını söylediler mi? Geçmişten olanların da koyulması gerekiyor. TFF'nin sitesine koyulup bütün VAR konuşmalarını isteyen, istediği şekilde dinleyebilmeli. Hem öncesi hem sonrası otomatik olarak TFF'nin bilgisi dahilinde TFF'nin sitesinde yer almalıdır diye düşünüyorum. Böyle bir karar verildiğine göre artısını ve eksisinin düşünecek olan da TFF. Faydası mı olacak, zarar mı verecek önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben buna karşı değilim. TFF'yi suçlamıyorum. Bu VAR kayıtlarının bundan sonra kamuoyuna sunulması şart oldu. Koysunlar veya koymasınlar diye bir şey yok artık bence her türlü koymak zorundalar" diyerek sözlerini tamamladı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol



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