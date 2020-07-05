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Okan Buruk: 'Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz'

Okan Buruk: 'Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz'
Okan Buruk: 'Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz'

Antalyaspor galibiyetinin ardından konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kazandık, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmadan önceki düşüncelerinin Antalya'dan kazanarak ayrılmak olduğunu anımsattı.

Zorlu haftalara girdiklerini ve bu deplasmanın zorlu geçeceğini bildiklerini dile getiren Buruk, “Antalyaspor ikinci yarının en iyi çıkış yakalayan takımlarından biriydi. Bugün ikinci yarıda ikinci kez yenildiler. Buradan kazanarak ayrılmak bizim için sevindirici” diye konuştu.

"Yolumuz açık"

Yüksek nemin iki takımın da oyununu etkilediğini ifade eden Buruk, “Maçın başından sonuna kadar bakıldığında hem oynayan hem pas yapan hem ataklar yapan, golü arayan bir takım olarak ortaya çıktık. Rakip iyi kapandı, iki üç etkili çıkışları vardı. Hızlı oyuncularla rakip alana girdiler. Genelde bir iki şutun dışında pozisyon vermedik. Günün sonunda kazanan taraftık. Kritik zamanda zor şartlarda oyundan ve oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Yolumuz açık, Galatasaray maçının ardından kazanmak bizim için çok önemliydi, kazandık yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

İsa Akar

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