Okan Buruk'tan 2 değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk, grubun ikinci haftasında Fatih Terim Stadı'nda oynadıkları Paris Saint-Germain müsabakasının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak Manchester United karşısına çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Crivelli'nin yerine Demba Ba'ya, Mehmet Topal'ın yerine de Aleksic'e yer verdi.

Turuncu-lacivertliler, mücadeleye şu 11'le çıktı:

“Mert - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Aleksic, İrfan, Visca, Berkay, Deniz - Demba Ba”

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

