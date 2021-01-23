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Okan Buruk'tan 5 değişiklik

Okan Buruk'tan 5 değişiklik
Okan Buruk'tan 5 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz haftaki Kayserispor müsabakasının 11’inden 5 değişiklik yaparak Rizespor karşısına çıktı.

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Bu önemli mücadeleye turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, geride kalan hafta deplasmanda 2-0 kaybettikleri Kayserispor karşılaşmasının 11'inden 5 değişiklik yaparak çıktı. Buruk, Ponck, Mahmut, Giuiliano, Aleksic ve Ba'nın yerine Epureanu, Mehmet, Berkay, Gulbrandsen ve Crivelli'ye görev verdi.

Başakşehir'in, Rizespor maçı 11'i şöyle:

“Mert - Rafael, Epureanu, Duarte, Hasan Ali - Mehmet, İrfan, Deniz, Berkay, Gulbrandsen - Crivelli”

Uygar Aydın
 

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