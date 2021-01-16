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Okan Buruk'tan hakemlere: 'Tertemiz golü yediniz. Bravo size!'

Okan Buruk'tan hakemlere: 'Tertemiz golü yediniz. Bravo size!'
Okan Buruk'tan hakemlere: 'Tertemiz golü yediniz. Bravo size!'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor karşısında Demba Ba’nın 84. dakikada faul gerekçesiyle iptal edilen golünün ardından hakemlere; “Tertemiz golü yediniz. Bravo size!” diyerek tepki gösterdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 84. dakikasında turuncu-lacivertlilerin golcü oyuncusu Demba Ba'nın kafa vuruşuyla attığı gol, yükselirken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Bu kararın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın hakemi Alper Ulusoy'a ve dördüncü hakem Mustafa Kürşad Filiz'e yoğun itirazlarda bulundu. Buruk, “Tertemiz golü yediniz. Bravo size!” diyerek serzenişini dile getirdi. Başakşehir- Sivasspor karşılaşmasında VAR koltuğunda Burak Şeker oturuyordu.

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

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