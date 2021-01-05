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Okan Buruk'un cezası indirildi

Okan Buruk'un cezası indirildi
Okan Buruk'un cezası indirildi

Fenerbahçe deplasmanında kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maçlık cezası 3 maça indi.

TFF, Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararı açıkladı. PFDK tarafından 5 maç ceza verilen Okan Buruk'un cezası 3 maça indirildi. Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Okan Buruk, Erzurum BB maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak.

TFF tarafından açıklanan Tahkim Kurulu kararı şu şekilde:

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk ile ilgili PFDK'nın 29.12.2020 tarihli E.2020-2021/486 K.2020-2021/615 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün teknik sorumlusu Okan Buruk'un 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 38.000,00 TL para cezasının; FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 25.500,00 TL para cezası olarak düzeltilmesine oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

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