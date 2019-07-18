Okan Kocuk: 'Bu benim ilk Galatasaray formam değil ama en özeli'

Galatasaray'ın yeni transferi kaleci Okan Kocuk, Başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Ziyaret esnasında yeni transfer Okan Kocuk Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Başkan Mustafa Cengiz'in kendisine formasını takdim etmesi sırasında Okan Kocuk, "İlk Galatasaray formam değil ama en özeli olacak" diyerek bu anın bir Galatasaray taraftarı olarak kendisini ne kadar mutlu ettiğini ifade etti.

Başkan Cengiz bu sözleri "Müthiş... Bu birçok şeyi ifade ediyor. Biz genelde oyuncularımıza hangi takımı tuttuklarını sormayız. Burası profesyonel bir dünya. Ama biz burada hala amatör bir ruhun yaşadığına inanıyoruz. Yönetici olarak o ruh için buradayız. Senin de o ruhun bir parçası olman bizi müthiş mutlu etti" ifadeleriyle karşıladı.

Sarı-kırmızılı takımın yen transferi daha sonra Galatasaray'a gelişi, yeni hedefleri, efsane olma hayali ve taraftarımız hakkında konuştu. 23 yaşındaki file bekçisi, "Galatasaray'a gelmek tabii ki tarif edilemez bir duygu. Şu anda burada olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Tarif edemiyorum hislerimi. Buraya gelmemle birlikte Galatasaray formasının değerini ve ağırlığını daha iyi anladım. Gerçekten transfer süreci biraz zorluydu ama Fatih Terim'e ve Abdurrahim Albayrak'a yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Beni Galatasaray'a kazandırdılar. Ben de buraya gelmek için tüm fedakarlıkları yaptım. Gerekeni yaptım diyebilirim. Şu an burada olduğum için gerçekten çok mutluyum" dedi.

"Muslera'dan öğrenecek çok şeyim var"

Okan Kocuk, Muslera'dan öğrenecek çok şeyin olduğunu vurgulayarak, "Çok deneyimli bir kaleci, bence Süper Lig'in en iyi kalecisi. Uluslararası düzeyde de en iyilerden biri. Forma bana geldiğinde de en iyi performansımı gösterip onu aratmamaya çalışacağım. İnşallah Claudio Taffarel'le de çalışma şansım olur. Ondan da bir şeyler öğreneceğim. Muslera'yla takım arkadaşı olmak benim için bir ayrıcalık olacak. Şampiyonlar Ligi ve ligde kupalar yolunda zaferler kazanacağımıza inanıyorum" sözlerini sarf etti.

"Daha gelmeden bana destek vermeye başladılar"

Genç kaleci, taraftara da özel bir parantez açarak, "Bursaspor'dayken Türk Telekom Stadı'nda 1-1 biten bir maçımız olmuştu. Golü yedikten sonra öyle bir baskı gelmişti ki buradan çıkamayacakmış gibi hissetmiştik. Taraftarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Daha gelmeden bana destek vermeye başladılar. Ben de onları performansımla yanıltmamak istiyorum. Çok büyük bir kulübe, çok büyük bir taraftara geldim. Bana inananları umarım yanıltmam" diye konuştu.

"Galatasaray'da bir efsane olmak istiyorum"

Kocuk, büyük hedeflerin bitmeyeceğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben de Galatasaray'da bir efsane olmak istiyorum. Öncelikle burada Muslera'dan ve Taffarel'den çok şey öğreneceğim. Şans geldiğinde de sıramı bekleyip en iyi şekilde değerlendireceğim. Buraya layık olduğumu göstereceğim. Umarım sonra da uzun yıllar Galatasaray formasını terleteceğim."