Okay Yokuşlu: 'Turnuvaya renk katmak istiyoruz'

EURO 2020'ye hazırlanan ve ikinci etap kamp çalışmalarını Almanya'da sürdüren A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Okay Yokuşlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın kamp yaptığı otelde daha önce 2008 yılında kamp yapıp yarı finale çıktığı, 2012 yılında şampiyon olan Galatasaray'ın ve 2016 yılında şampiyon olan Beşiktaş'ın kamp yaptığının hatırlatılmasıyla sözlerine başlayan Okay, “Bu istatistiği bilmiyordum. 2008 Avrupa Şampiyonası fotoğrafı var takımın.

Güzel bir tesadüf bu. Sahaya çıktığımız zaman her şeyi başaracak olan bizleriz. Güzel bir kamp dönemi geçiyor. Kaldığımız yer keyifli. Bu da önemli. Maçlara çıkmadan önce keyifli bir ortam olması, arkadaşlarımızla iyi vakit geçiriyor olmamız bize katkı sağlıyor. Ferah, çalışmaya uygun bir ortam. Saha hemen yanımızda. Umarım bize de yansır buranın şansı” ifadelerini kullandı. Kamp ortamının keyifli olduğunu ve takım arkadaşlarıyla bisikletle dolaştıklarını da söyleyen Okay, “Çok büyük bir alandayız şu anda. Kaldığımız nokta ile yemek salonu arasında mesafe var. Bazı arkadaşlar yürümeyi bazıları da bisikleti tercih ediyor” dedi.

“Kazanmak için gidiyoruz”

İtalya maçının çok zor ama güzel bir karşılaşma olacağını ifade ederek sözlerini sürdüren başarılı futbolcu, “Kesinlikle kazanmak için gideceğiz. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Gerekli analizleri yapıyoruz. Rakibi inceliyoruz, onlar da bizi inceliyordur. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Önümüzde zaman da var. Zor bir maç olacak İtalya karşılaşması. Ama aynı zamanda güzel olacak. Hem bunun sorumluluğunun bilincindeyiz hem de keyif alacağımızı biliyoruz. Güzel bir maç olacak. İyi hazırlanıp kafamızdakileri sahaya yansıttığımız takdirde başarılı olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Büyük maçlarda daha motive olup olmadıklarıyla ilgili konuşarak sözlerini devam ettiren Okay Yokuşlu, “Böyle bir kanı var ama biz sahaya çıkarken hiçbir zaman ‘Bu maç büyük maç, bizden daha zorlu rakip' diye düşünmüyoruz. Belki bu bir reflekstir ya da denk gelmiştir. Biz her maça aynı ciddiyetle çıkıyoruz. Büyük maçları iyi oynamak da çok önemli takım için. Bu turnuvada bütün maçların zorluk seviyesi yüksek olacak. Umarım bu özelliğimizi turnuvaya yansıtırız” açıklamasını yaptı.

“Dorukhan her ligde oynar”

İspanya'da Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Dorukhan Toköz'ün Celta Vigo'ya transfer olacağı iddiaları hakkında da konuştu. Dorukhan'ın transferiyle ilgili kendisinin bilgi sahibi olmadığını söyleyen Okay, “Dorukhan'ın transfer konusuyla ilgili hiçbir bilgim yok ama kendisi için en hayırlısı ne ise ona karar verecektir. Dorukhan çok kaliteli ve iyi bir futbolcu. Yaşadığı sakatlığın ardından geri dönmek kolay değildi. Yaşadığı zorluklar vardı. Ben de böyle bir süreç yaşadım ama onunki daha ağırdı. Ben Dorukhan'ın her ligde her takımda oynayabileceğini düşünüyorum. Hem karakter hem de yetenek olarak bu özelliklere sahip” dedi.

Son olarak Türk halkına mesaj veren başarılı oyuncu, “Bizi desteklemelerini söyleyeceğim ama sağ olsunlar, otelimizin önünde bile bizi yalnız bırakmıyorlar. İnşallah onları gururlandırabiliriz. Çıktığımız maçlarda hem oyun hem de skor olarak turnuvaya renk katan bir takım olmak istiyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler, biz de onları gururlandırmaya çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol