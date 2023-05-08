Okey oynamasına sinirlendiği iddia edilen baba hem oğlunu hem de arkadaşlarını ıstaka ile dövdü

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir kafede yaşandı. İddiaya göre, oğlunun okey oynamasına sinirlenen şahıs, oyun oynadığı kafeye geldi. Masaya gelen adam, ıstakayı alıp önce oğlunu ardından masadaki arkadaşlarını ıstaka ile dövmeye başladı. Masadaki gençler neye uğradığını şaşırırken kendilerini korumak için kaçmaya çalıştı. Yaşanan ilginç olay işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Medeni Topaloğlu

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