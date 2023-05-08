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Okey oynamasına sinirlendiği iddia edilen baba hem oğlunu hem de arkadaşlarını ıstaka ile dövdü

Okey oynamasına sinirlendiği iddia edilen baba hem oğlunu hem de arkadaşlarını ıstaka ile dövdü
Okey oynamasına sinirlendiği iddia edilen baba hem oğlunu hem de arkadaşlarını ıstaka ile dövdü

Küçükçekmece’de, iddiaya göre oğlunun okey oynamasına sinirlenen baba, okey masasındaki herkesi ıstaka ile dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Okey oynamasına sinirlendiği iddia edilen baba hem oğlunu hem de arkadaşlarını ıstaka ile dövdü - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir kafede yaşandı. İddiaya göre, oğlunun okey oynamasına sinirlenen şahıs, oyun oynadığı kafeye geldi. Masaya gelen adam, ıstakayı alıp önce oğlunu ardından masadaki arkadaşlarını ıstaka ile dövmeye başladı. Masadaki gençler neye uğradığını şaşırırken kendilerini korumak için kaçmaya çalıştı. Yaşanan ilginç olay işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Medeni Topaloğlu

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