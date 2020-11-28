Oksijen kazanındaki sızıntı ortaya bu görüntüleri çıkarttı

Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan sıvı oksijen ünitesinde sabah saatlerinde bakım çalışması yapıldı. Normalde günlük 1 ton olan oksijen gereksinimi pandemi dönemiyle birlikte 6 tonun üzerine çıkması sonucu ünitelerde çalışma yapıldı. Bu çalışmalar sırasında kullanım ömrü tamamlanan tankın içerisinde kalan sıvı oksijen kontrollü bir şekilde boşaltıldı. Bu sırada hastanenin bahçesi ve yanından geçen yolu beyaz bir tabaka kapladı. O anlar ise hastanede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Yaklaşık 10 dakika süren görüntü tankın boşaltılması ile birlikte son buldu. Hastane yönetimi tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmaz iken endişenilecek bir durum olmadığı kaydedildi.

Nurhan İçmez

