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Öksürürken akciğeri parçalandı, kurtarılamadı

Öksürürken akciğeri parçalandı, kurtarılamadı
Öksürürken akciğeri parçalandı, kurtarılamadı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye giden bir adam, öksürdüğü sırada akciğerinden bir parça çıkardı. Hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde akıllara durgunluk veren olayda, 36 yaşındaki bir kişi, kalp çarpıntısı şikayetiyle San Francisco Üniversitesi Tıp Merkezi'ne başvurdu. ABD'li hasta damar tıkanıklığı nedeniyle kalp pili takılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Kalbinde ejeksiyon fraksiyonu olduğu tespit edilen hasta bir hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde kaldı ve oksijen destek ünitesine bağlandı. Hastalık nedeniyle şiddetli öksürdüğü esnada akciğerinin bronş ağacı bölgesini tükürdü. 36 yaşındaki adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. 

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