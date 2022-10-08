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Öksüz ailesinin sünnet merasimi renkli görüntülere sahne oldu

Öksüz ailesinin sünnet merasimi renkli görüntülere sahne oldu
Öksüz ailesinin sünnet merasimi renkli görüntülere sahne oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan iş insanının oğlu için düzenlediği sünnet töreni renkli görüntülere sahne oldu. 30 kişilik mehter takımının geçiş töreni sergilediği sünnet töreni ilgi odağı olurken, takımın en genç üyesi olan 12 yaşındaki Tunahan Tan'ın performansı da büyük beğeni topladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren Çeçen Mermer'in sahibi Ahmet Çeçen ve eşi Cemile Öksüz, oğulları 5 yaşındaki Semih ve 12 yaşındaki Abdülhakim için sünnet merasimi düzenledi. Yurt dışından uluslararası ticarette önde gelen firma sahiplerinin de katıldığı sünnet merasiminde, 30 kişilik Turgutlu İstiklal Mehteran Takımı'nın gösterisi de büyük beğeni topladı. Kula'nın örf ve adetleri dolayısıyla mehteran takımı eşliğinde sünnet çocukları ilçe merkezinde gezdirilirken, sünnet merasimi de renkli görüntülere sahne oldu.

Hasan Yiğen
 

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