Oktay: “Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, inşallah sayı artmayacak diye ümit ediyoruz”

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bilgisini aldık, inşallah sayı artmayacak diye ümit ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Oktay, temasları kapsamında ilk ziyaretini Denizli Valisi Hasan Karahan'a gerçekleştirdi. Valilik ziyaretinde polis tören mangası ve kalabalık bir protokol tarafından karşılanan Oktay, Vali Karahan başta olmak üzere daire amirlerinden brifing aldı, çıkışta da bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında öncelikle İran'da meydana gelen ve Van'ın köylerinde yıkıma neden olan depreme değinen Oktay, olayda 9 kişinin öldüğünü 37'sinin yaralandığı ifade etti. Oktay, “Üzüntülü bir haber ile geldik. İran'da meydana gelen depremden dolayı Van da etkilendi, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar aldığımız bilgilerde AFAD merkezli açıklamalar yapılmakta, İçişleri Bakanımız yolda ulaşmak üzere. Vali ve kaymakamlarımız ile görüştük. AFAD'ın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların Van'da çalışmaları devam etmekte. Van'ın Başkale ilçesinin Güvendik ve Özpınar köyleri başta olmak üzere etkilenen özellikle kerpiç binaların yıkılması ile 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. 37 de yaralımız var. Tamamı AFAD'ın koordinasyonunda ilgili sağlık kuruluşları ve hastanelere sevk edildi. Tedavileri buralarda yapılmakta. İnşallah bunu atlatırız. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı bilgisini aldık, inşallah sayı artmayacak diye ümit ediyoruz” dedi.

Köksal Kılınç - Semih Can Yılmaz