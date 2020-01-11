Okul bahçesinde oyun oynayan çocukların bir anda vücutları çürüdü!



Afyonkarahisar merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Ortaokulu'nun ortak kullandığı bahçede oyun oynayan öğrenciler, vücutlarından yanma hissederek, öğretmenlerinden yardım istedi. Vücutlarında çürükler oluştuğu gözlenen 8 öğrenci, öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler tedavi altına alındı.

Olayın ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri bahçedeki sudan ve kardan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi; Her hangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadı. Öğrencilerin vücutlarında yanığa yol açan maddenin tespiti sürüyor.

Öte yanda Afyonkarahisar Belediyesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Öğrencilerin vücutlarından oluşan yanıkların okul bahçesinde belediye tarafından yapılan kar temizleme çalışması sonucu gerçekleştiği iddia edilmektedir. Olayın gerçekleştiği okul bahçesinde en son kar temizleme çalışması 8 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde yapılmış olup bu çalışma kapsamında kepçe ile küreme yapılmış, ihtiyaç hâlinde kullanılmak üzere okul idaresinin bilgisi dâhilinde bir el arabası tuz hizmetli personele teslim edilmiştir. Rutin olarak şehrimizde yapılan kar temizleme çalışmalarının ve bu çalışmalarda kullanılan tuz ve kumun halk sağlığı açısından problem teşkil etmediği belgelerle mevcuttur. Gerek görüldüğü taktirde belgeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin ilk yaptığı bilgilendirmeye göre oluşan yanık vakaları kimyasal yanık kapsamına girmekte olup belediyemizin çalışmaları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Konunun aydınlatılmasına yönelik çalışmalar AFAD ekipleri tarafından yürütülmektedir. Afyonkarahisar Belediyesi olarak konunun takipçisi olacağız. Çocuklarımız ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Bu arada öğrenciler taburcu edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.