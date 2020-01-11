İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okul bahçesinde oyun oynayan çocukların bir anda vücutları çürüdü!

Okul bahçesinde oyun oynayan çocukların bir anda vücutları çürüdü!
Okul bahçesinde oyun oynayan çocukların bir anda vücutları çürüdü!

Afyonkarahisar’da okul bahçesinde oynayan öğrencilerinin vücutlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yanık ve çürükler oluştu. Sekiz öğrenci hastanelik kaldırıldı.


Afyonkarahisar merkeze bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Ortaokulu'nun ortak kullandığı bahçede oyun oynayan öğrenciler, vücutlarından yanma hissederek, öğretmenlerinden yardım istedi. Vücutlarında çürükler oluştuğu gözlenen 8 öğrenci, öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Öğrenciler tedavi altına alındı.
Olayın ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri bahçedeki sudan ve kardan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi; Her hangi bir kimyasal bulguya rastlanılmadı. Öğrencilerin vücutlarında yanığa yol açan maddenin tespiti sürüyor.

Öte yanda Afyonkarahisar Belediyesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Öğrencilerin vücutlarından oluşan yanıkların okul bahçesinde belediye tarafından yapılan kar temizleme çalışması sonucu gerçekleştiği iddia edilmektedir. Olayın gerçekleştiği okul bahçesinde en son kar temizleme çalışması 8 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde yapılmış olup bu çalışma kapsamında kepçe ile küreme yapılmış, ihtiyaç hâlinde kullanılmak üzere okul idaresinin bilgisi dâhilinde bir el arabası tuz hizmetli personele teslim edilmiştir. Rutin olarak şehrimizde yapılan kar temizleme çalışmalarının ve bu çalışmalarda kullanılan tuz ve kumun halk sağlığı açısından problem teşkil etmediği belgelerle mevcuttur. Gerek görüldüğü taktirde belgeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin ilk yaptığı bilgilendirmeye göre oluşan yanık vakaları kimyasal yanık kapsamına girmekte olup belediyemizin çalışmaları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Konunun aydınlatılmasına yönelik çalışmalar AFAD ekipleri tarafından yürütülmektedir. Afyonkarahisar Belediyesi olarak konunun takipçisi olacağız. Çocuklarımız ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.
Bu arada öğrenciler taburcu edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.