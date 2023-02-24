İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Okul bahçesine düşen aracın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Okul bahçesine düşen aracın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Okul bahçesine düşen aracın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir’de direksiyon hakimiyetini kaybederek okul bahçesine düşen aracın görüntüleri güvenlik kameralarına takıldı. Okul bahçesine düşen aracın sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımın üzerinden okul bahçesine düşmesi anbean görüntülendi.

Okul bahçesine düşen aracın kamera görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi üzerinde bulunan Atatürk İlkokulu önünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya neden olan C.Ç.'nin Balıkesir merkezinden Bursa istikametine doğru seyir halindeyken okul önünde direksiyon hakimiyetini kaybettiği refüje çarparak kaldırıma çıktığı görüldü. Aracın kaldırıma çıktıktan sonra okul bahçesine doğru ilerlediği ve okul bahçesine düştüğü anlar kameralara yansıdı. Kazada yaralanan A.D isimli vatandaşın tedavisi devam ediyor.

Ömer Kantarlıoğlu - Soner Targut

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.