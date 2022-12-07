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Okul çıkışı yolun ortasında kavga ettiler

Okul çıkışı yolun ortasında kavga ettiler
Okul çıkışı yolun ortasında kavga ettiler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki ev arkadaşı, okul çıkışında kavga etti. Kavgaya müdahale eden otobüs şoförü öğrencilere "Öğrencisiniz siz burada haddinizi bilin" diye bağırdı.

Okul çıkışı yolun ortasında kavga ettiler - Tıkla İzle

Olay, 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Başiskele Kullar Yaylacık Mahallesi Belediye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Üniversitesi Kullar Yerleşkesinde okuyan ve ev arkadaşı olan S.A. ve B.E.P. arasında okul çıkışında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Son duraklara geldiklerinde yumruk yumruğa birbirine giren öğrencileri çevredeki öğrenciler güçlükle ayırdı. Bir otobüs şoförü, "Öğrencisiniz siz burada, haddinizi bilin" diye bağırdı. Diğer vatandaşlar şoförü güçlükle sakinleştirdi.

Olayın ardından taraflar olay yerinden ayrılırken S.A. kendi imkanlarıyla gittiği SEKA Devlet Hastanesi'nde darp raporu aldığı ve şikayetçi olacağı öğrenildi.

Cihat Polat
 

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