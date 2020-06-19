Okul fabrika gibi çalıştı, 3 ayda 750 bin maske üretti

18 Mart itibarıyla okulda ürettikleri maskelerle Korona virüsü önlemleri kapsamında ellerini taşın altına koyan okul idaresi ve gönüllü öğretmenler, başta devlet hastanesi ve resmi kurumların ihtiyaçlarını karşılamak için gece-gündüz çalışarak okulun atölyesinde günde ortalama 700 maske üretirken Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) ve bakanlıktan aldıkları destekle bu sayıyı günlük 20 bin adete çıkarttılar. OKA Mesleki Eğitimi Geliştirme Programı kapsamında “Umudun Filizlendiği Yer Atölyem” isimli proje kapsamında 305 bin lira ve bakanlıktan da 230 bin lira makine ekipman desteği alan okul yönetimi 3 aydır gece- gündüz çalışarak ürettikleri maskelerle pandemi sürecine destek oluyorlar.

Gönüllü olarak öğretmenlerine destek veren öğrenciler, “Burada pandemi sürecine destek olmak için maske dikiyoruz. Öğretmenlerimiz 18 Mart'ta başlamıştı. Fakat biz ancak sosyal medya üzerinden takip ediyorduk. Bizim yasağımız kalktığından günden buyana pandemi sürecine destek olmak için öğretmenlerimize gönüllü olarak yardım etmeye geldik. Bu okulda olduğumuz için çok mutluyuz” dediler.

İngilizce öğretmeni Mustafa Karaca, “18 Mart itibarıyla tüm dünyayı vuran ülkemizde de fazlasıyla hissettiğimiz pandemi nedeniyle artık İngilizce öğretmenliğinden daha ziyade dikiş nakış hocası gibi hareket etmek zorunda kaldık. Ülkemizdeki maske sıkıntısını gidermek adına meslek liselerinin elini taşın altına koyması gerektiğini düşündük. Bu süreçte okul müdürümüz önderliğinde okulumuzda kendi imkanlarımızla maske üretmeye başladık. Meslek lisesi olarak ülkemizin bu zor günleri aşması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Müdür Yardımcısı Gamze Nur Tuncer, "Paketle alanımızda öğrencilerimiz 5'lik poşetlere koyarak paketleme yapıyorlar. Kargoyla isteyen eczacılarımıza gönderiyoruz. Günlük yaklaşık 20 bin ürün paketleniyor. Ürünümüz için markamızın patentini de aldık. Çocuklarımızla çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Ürünleri yetiştirmekte zorlanıyoruz"

Okul Müdürü Yıldıray Baş ise, “'Umudun Filizlendiği Yer Atölyem' projesi kapsamında 305 bin liralık destek aldık. Bu projeyi yazmamızdaki amacımız Hasan Çakın Mesleki ve Anadolu Lisesini üretim durumuna nasıl getirebiliriz diye bir kurgumuz vardı. Arkadaşlarla bir araya geldik bu projeyi ağustos ayında bitirip başvurduk. İncelendi projemiz ve kabul edildi. Pandemi sürecinde yaş grubu öğrencilerimizin dışarıya çıkmasından sonra 15 öğrencimizi atölyeye davet ettik. 1 haftalık eğitimden geçirdik. Şu anda öğrencilerimiz çocuk maskesi üretiyor. Günlük 2 bin adet çocuk maskesi üretiyoruz. Samsun sınırları içerisinde 66 tane eczaneye ürünlerimizi pazarlıyoruz. Şu anda dikmiş olduğumuz ürünleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bu anlamda da öğrencilerimizin çalışma saatlerini de ayarlayarak bunu karşılamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda cerrahi maske üretimimiz var. Biz cerrahi maske üretimine 18 Martta başlamıştık bunda da günlük üretimimizi bakanlığımızın desteğiyle almış olduğumuz makinelerle ve buradaki atölyelerimizdeki makinelerimizle günlük 20 bine kadar çıkarttık. Yine bugüne kadar 750 bin civarında üretim yaptık. Ürünlerimizi 100'den fazla kurum ve kuruluşlara pazarlıyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Şükrü Uluçay