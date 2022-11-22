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Okul kantinine giren kar maskeli hırsızlar, ne varsa çöp poşetine doldurup çaldı

Okul kantinine giren kar maskeli hırsızlar, ne varsa çöp poşetine doldurup çaldı
Okul kantinine giren kar maskeli hırsızlar, ne varsa çöp poşetine doldurup çaldı

Elazığ’da bir liseye camlarını kırarak giren kar maskeli hırsızlar, kantini talan etti. Çikolataları ve bozuk paraları çöp poşetine dolduran hırsızlar, müdür odasından da bilgisayar ve televizyonu çaldı.

Okul kantinine giren kar maskeli hırsızlar, ne varsa çöp poşetine doldurup çaldı - Tıkla İzle

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan Fırat Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar maskeli 3 hırsız, camı kırarak kantine girdi. Kantin kasasında bulunan bozuk paraları alan hırsızlar, ardından buldukları çöp poşetine ne varsa doldurdu. Neredeyse tüm yiyecekleri alan hırsızlar, daha sonra müdür odasındaki bilgisayar ve televizyonu da çaldı. Kantinin soyulma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Rıdvan Yeşilırmak

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