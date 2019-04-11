Okul kanunsuz satılmış!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), gazetemizin gündeme taşıdığı Fatih Özel Çapa Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesindeki rezaletle ilgili soruşturma başlattı. Bakanlığın iki müfettiş görevlendirdiği olayın altından skandallar zinciri çıktı. İşte o skandallar:

YASAK SATIŞ: Söz konusu özel lise, eğitim öğretim devam ederken satılmış, yeni sahipleri Anadolu Lisesi olarak devam etme kararı almış, öğretmenlerin tamamına yakını istifa etmiş, 244 öğrenci da ortada kalmıştı. Edinilen bilgiye göre satışın Bakanlıktan habersiz yapıldığı belirlendi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre “Okulun haberde iddia edildiği gibi başka bir kuruma satıldığı veya devredildiği ile ilgili Müdürlüğümüze yapılan herhangi bir başvuru yoktur” denildi. Oysa müdürün istifasının ardından görevlendirilen okul yetkilisi Alâattin Pilot gazetemize yaptığı açıklamada “Devir sözleşmesi oldu. Gelecek dönem için yeni yönetim çalışmalarını yapıyor” ifadesini kullanmıştı. Aileler de kendilerine “Okul satıldı. Bize başka sağlık meslek lisesine kayıt sözü vermişlerdi” açıklamasında bulunmuştu. Yani okulun İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bilgi verilmeden el değiştirdiği belirlendi

STAJ PARASI ALDILAR: İstanbul Valiliği'nin ayrıca üç velinin şikâyeti üzerine staj soruşturması başlattığı ortaya çıktı. İddiaya göre, okul yönetimi “Çocuklarınıza staj yeri bulduk” diyerek velilerden beşer bin lira aldı.

GÖSTERMELİK EĞİTİM: Ziyaret ettiğimiz okuldan 40 civarında eğitimci maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle istifa etmiş, sadece beş öğretmen kalmıştı. Millî Eğitim Bakanlığının sisteminde okulda 19 öğretmenin çalışıyor göründüğü tespit edildi. Öğrenciler, derslerin boş geçtiğini söylemişti.

Kaynak : Türkiye Gazetesi