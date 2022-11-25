Okul laboratuvarında kırılan deney tüpü paniğe neden oldu

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Ulus Mahallesi'ndeki bir ortaokulda yaşandı. İddiaya göre, okul laboratuvarında ders sırasında kullanılan deney tüpü, öğrencinin ellerinden yere düşerek kırıldı. Kırılan tüpün içinden sıçrayan kimyasal madde sebebiyle 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine okula itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında hafif şekilde yanıklar oluşan öğrenciler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası öğrenciler okuldan tahliye edilerek evlerine gönderilirken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Mert Yıldırım - Murat Delice - Hakan Polat



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