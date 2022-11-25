İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Okul laboratuvarında kırılan deney tüpü paniğe neden oldu

Okul laboratuvarında kırılan deney tüpü paniğe neden oldu
Okul laboratuvarında kırılan deney tüpü paniğe neden oldu

Büyükçekmece'de okul laboratuvarında ders sırasında öğrencilerin elinden düşerek kırılan deney tüpü paniğe yol açtı. Yayılan kimyasal sebebiyle 3 öğrenci yaralanırken, o anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Okul laboratuvarında kırılan deney tüpü paniğe neden oldu - Tıkla İzle

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Ulus Mahallesi'ndeki bir ortaokulda yaşandı. İddiaya göre, okul laboratuvarında ders sırasında kullanılan deney tüpü, öğrencinin ellerinden yere düşerek kırıldı. Kırılan tüpün içinden sıçrayan kimyasal madde sebebiyle 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine okula itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında hafif şekilde yanıklar oluşan öğrenciler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası öğrenciler okuldan tahliye edilerek evlerine gönderilirken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Mert Yıldırım - Murat Delice - Hakan Polat
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.