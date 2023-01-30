Okul masraflarını karşılayabilmek için sokaklarda melodika çalıyor

Eskişehirli 12 yaşındaki 7'inci sınıf öğrencisi Kudret Demir, okuldan arda kalan vakitlerinde harçlığını çıkarabilmek için sokaklarda melodika çalıyor. Soğuk havaların giderek kendisini daha da zorladığını belirten 12 yaşındaki Demir, 'Okul İhtiyaçlarım İçin Boş Geçmeyin' kutusunun önüne oturarak müzik yaptığını anlattı. Bir gününün nasıl geçtiğini kısaca özetleyen genç Demir ayrıca ileride sanatçı olmak istediğini de sözlerine ekledi.

"İki küçük kardeşime de bakıyorum"

Yedinci sınıfta okuduğunu söyleyen ortaokul öğrencisi Demir, "Melodika çalıyorum, evime dönüyorum, yemek yiyorum ve tekrar okula gidiyorum. Artık havalar çok soğuk oluyor, zorlanıyorum. Odunpazarı'nda oturuyoruz ve benden küçük iki kardeşim var. Onlara da ben bakıyorum. İleride sanatla uğraşmak ve sanatçı olmak istiyorum" dedi.

Oğulcan Öner



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