Okul müdürlü, muhtarlı silahlı suç örgütü çökertildi

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü yaklaşık 3 ay önce bir silahlı suç örgütü olduğunu ve vatandaşlın tapularına zorla el koyup tehdit ettiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışma sonucunda aralarında mahalle muhtarı N.G., okul müdürü C.B. ile kuyumcu, fırıncı ve galericilerin de olduğu 9 kişinin "teşekkül halinde silahlı örgüt kurarak, yağma, tefecilik ve tehdit" suçunu işlediği tespit edildi.

Ceyhan polisi zanlıları yakalamak için harekete geçti. Şafak vakti yaklaşık 150 polis özel harekatın da katılımıyla belirlenen evlere tek tek operasyon yapıldı. Aralarında okul müdürü ve muhtarın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 5 pos cihazı, başkasına ait 47 tapu kayıtları, 15 çek senet, çok sayıda kredi kartı ve satış belgesi, 9 cep telefonu ele geçirildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

