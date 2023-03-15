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Okul müdürü kaza yaptı: 2'si ağır 9 yaralı

Okul müdürü kaza yaptı: 2'si ağır 9 yaralı
Okul müdürü kaza yaptı: 2'si ağır 9 yaralı

Malatya Erman Ilıcak Fen lisesi Müdürü Vahap Yıldız’ın kullandığı araç geçtiği karşı şeritte bir başka araçla çarpıştı. Kazada 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Erman Ilıcak Fen lisesi Müdürü Vahap Yıldız'ın kullandığı otomobil Pınarbaşı mevkiine geldiği esnada sürücünün uyuması sonucu kontrolden çıkıp geçtiği karşı şeritte bir başka araçla çarptı. Feci kazada araç sürücüsü Vahap Yıldız, eşi Zeynep Yıldız ve çocukları Siraç Yıldız ile birlikte 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Kayseri'de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavileri süren yaralılardan Vahap Yıldız ile eşi Zeynep Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hasan Eryılmaz

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