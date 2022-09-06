Okul öncesi ile birinci sınıf öğrencileri uyum eğitimlerine başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl gerçekleştirilen okula uyum eğitimleri çerçevesinde okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerine yeni uyum eğitimi programı uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda ilk gün velilere bilgilendirme yapılırken ikinci gün ise okula yeni başlayan okul öncesi eğitim ve 1. sınıf öğrencileri hem uyum eğitimine dahil oldu hem de okul heyecanı yaşadı.

Bu çerçevede Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Yücetepe İlkokulu'na velileriyle birlikte gelen minik öğrenciler okul sıralarını doldurdu. Uyum eğitimi programı kapsamında okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinin katılımıyla çocuklarıyla birlikte ailelere gruplar halinde okulun iç ve dış ortamı tanıtıldı.

Çocukların okula oryantasyonunun sağlanması için çeşitli oyunlar oynandı, öğrenciler birbiriyle kaynaştı.

Birinci sınıf öğrencisi olan çocuğunu okula getiren velilerden Didem Canol, heyecanlı olduğunu belirterek, “Onlar da çok heyecanlılar. Biz onlardan belki daha çok heyecanlıyız ama ilk gün bizim için daha iyi oldu. Veliler olarak okulu önce gezdik ve dolaştık. Bugün çocuklarla beraber geldik. İnşallah onlar için de güzel bir yıl olacak. İlk günün velilere ayrılması bence çok güzel olmuş. Biz en azından okulu dolaşarak öğretmenimizle tanıştık. Çocuklar daha iyi alışma süreci geçiriyorlar, gayet güzel” dedi.

Birinci sınıfa başlayan minik öğrencilerden Mehmet İncetahtacı ilk günün güzel geçtiğini, arkadaşlarıyla eğlendiklerini anlatarak bu yıl eğitim öğretimin güzel geçmesini diledi.

Kardeşini annesiyle birlikte okula getiren 4. sınıf öğrencisi Şevval Kartal, “Alışması için dolaştık. Gayet güzel bir duygu. 1. Sınıfa başladığımda onun gibi biraz çekingendim. Annem gezdirdi beni. Şimdi de ben kardeşimi gezdiriyorum. Acıktı ve tost yiyor. Ödevler biraz yoruyor ama okulum gayet güzel” diye konuştu.

Yücetepe İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan Kıvanç Akay ise okumanın güzel bir şey olduğunu, arkadaşlarının kendisini sevdiğini söyledi.

“Öğrencilerden önce biz okulu tanımış olduk”

Birinci sınıfa başlayan Beren Dinçer güzel duygular içerisinde olduğunu, 3 ay aradan sonra okulu görmenin heyecanını yaşadığını ifade etti. Beren Dinçer'in velisi Murat Dinçer ise okula uyum eğitimleri hakkında “Öğretmenimizi, okulu tanımak açısından iyiydi. Daha iyi oldu. Öğrencilerden önce biz okulu tanımış olduk” derken ilk gün velilere verilen uyum eğitiminde geçmişi hatırladığını, yeniden sıralara oturmanın güzel bir şey olduğunu dile getirdi.

“Annesini daha dün okula götürmüş gibi hissediyorum”

Torununu Yücetepe İlkokulu'ndaki uyum eğitimine getiren Leyla Kahraman ise eski zamanların gözünde canlandığını anlatarak, “Çok heyecanlıyım, çok güzel bir duygu. Eskiler gözümde canlandı. Annesini daha dün okula götürmüş gibi hissediyorum. Şimdi de torunumu getirdim. Güzel, başarılı, sağlıklı, huzurlu bir yıl geçsin. Allah çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Pandemide zaten çocuklarımız çok geride kaldılar, zor günler yaşadık. Büyükler yine atlatır da çocuklarda çok kalıcı bir durum oldu. İnşallah onu da atlatırlar. Sağlıklı, başarılı bir yıl olsun” ifadelerini kullandı.

Okula uyum eğitimlerinin üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerinde çocuklar sınıf öğretmenleri ile birlikte uyum haftası etkinliklerine katılacak. Çocuklar uyum eğitiminin son iki gününde tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olarak etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılarak kaynaşma fırsatı bulacak.

Huzeyfe Tarık Yaman - Gürkan Sayın