Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların ebeveynlerine tavsiye

Konuyla ilgili olarak Mektebim Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Müdürü Uzman Psikolog Sesil Kalender, "Her ortamda sözü geçen koronavirüsün özellikle küçük çocuklar tarafından anlaşılması zor olabilmektedir. Dolayısıyla hayatlarına yeni giren bu kavramın kaygı oluşturmaması için ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinde panikten uzak, sakin bir ton kullanmaları, sordukları sorulara basit ve yaş düzeyinde cevap veriyor olmaları önemli. Okul öncesi ve ilkokul çağı çocuklarına oyun yoluyla virüsten korunmayı öğretebilirsiniz "diyerek konuyla ilgili şu önerilerde bulundu:

"Virüsten korunmayı oyun yoluyla öğretin"

"Çocuğunuzla birlikte bir kâğıda zihninizdeki virüslerin resmini çizin ve virüsleri boyayarak eğlenceli hale getirin. Daha sonra çocuğunuzdan bu virüsleri yok etmek için silmesini isteyebilirsiniz. Çocuğunuza el yıkamanın önemini anlatın. Daha sonra el yıkamayı eğlenceli hale getirmek için her el yıkamada çocuğunuzun en sevdiği şarkıyı birlikte söyleyin. Eğer çocuğunuz el yıkamaya direnç gösteriyorsa bir kâğıda onlarca virüs çizerek korona virüs çizelgesi yapın. Çocuğunuz her ellerini yıkadığında bu virüslerden bir tanesini yok ederek üstünü çizmesini isteyebilirsiniz."

Kalender, "Ebeveynler, çocuklarıyla zaman geçirirken her zaman farklı bir aktivite oluşturmak zorunda değildirler. Bazen birlikte geçirdiğiniz vaktin nitelikli olarak sayılabilmesi için sadece sohbet etmek bile yeterlidir. Ama bu sohbeti sürdürürken başka bir işle meşgul olmadan sadece çocuğa odaklanarak sohbete katılım sağlamaya özen gösterin." ifadelerini kullandı.

Çocukların oyun oynarken bir çok şeyi sembolize ettiğini söyleyen Kalender, eğitime ara verilen bu dönemde, ebeveynlerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesinin aile içi iletişimi güçlendireceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Çocuklarınıza küçük işler verin"

"Çocuğunuza evde vakit geçiriyorken ona vereceğiniz, gelişimsel dönemine uygun küçük işler, bireysel farkındalığını geliştirerek sorumluluk sahibi bir birey olmayı öğrenmesini sağlayacaktır. İşe kendi odasının toplanmasına yardımcı olmasını rica ederek başlayabilirsiniz. Verilen işi tamamladıktan sonra sonuç her ne olursa olsun çocuğunuza teşekkür etmeyi unutmayın.

Duygusal zekâ

Duygu dağarcığını geliştirmek için senaryo oyunu oynayabilirsiniz. Sizin ve çocuğunuzun karşı karşıya kalabileceği durumlarla ilgili birlikte senaryolar üretin ve bu senaryolar karşısında nasıl karşılık vereceğinizi sergileyin. İyi veya kötü olması fark etmeksizin senaryoları inceleyin, sizlerin ve olaylara dâhil olan diğer insanların duygularını isimlendirin, inceleyin ve çocuğunuzla neyi farklı yapabileceklerinize dair konuşun.

Uyku ve beslenme düzeni başarının öncül koşullarıdır

Yüz yüze eğitime ara veren çocukların ve gençlerin yatma ve kalkma saatlerinin mümkün olduğu kadar tutarlı olması gerekmektedir. Her bireyin ihtiyaç duyduğu belirli bir uyku süresi vardır. Bu ihtiyaç karşılanmadığında uyku yoksunluğu başlar. Bu yoksunluk da gün içerisinde aksamalara yol açar. Bu aksamalarla karşı karşıya gelmemek için uyku alışkanlıklarını belirleyin

Okulların eğitime ara verdiği bu dönemlerde, çocukların ve gençlerin kafein içeren gıdalardan öğleden sonra uzak durması gerekiyor. Çünkü bu gıdaların etkileri 12 saate kadar devam etmektedir. Araştırmalara göre beslenme düzeni kurgulanmayan öğrencilerin dikkat sürelerinin kısalmasına bağlı olarak akademik başarılarında sapmalar meydana gelmektedir. Akademik başarının yanı sıra sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için çocukların ve gençlerin beslenme düzenleri kurgulanmalıdır. Okul döneminde beslenme düzeninde sapmalar yaşayan öğrencilerin bu dönemde mümkün olduğunca protein ağırlıklı, bol su ve yeşillik ile desteklenen bir beslenme alışkanlığı benimsemesi gerekir."