Okul önünde zabıtayı vuran seyyar satıcı tutuklandı

Küçükçekmece İnönü Mahallesinde okul önünde tartıştığı zabıtayı silahla vuran şüpheli, olayın ardından kaçmıştı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışma sonunda şüpheli şahıs F.K. aynı gün yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunana şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Medeni Topaloğlu



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