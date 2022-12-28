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Okul önünde zabıtayı vuran seyyar satıcı tutuklandı

Okul önünde zabıtayı vuran seyyar satıcı tutuklandı
Okul önünde zabıtayı vuran seyyar satıcı tutuklandı

Küçükçekmece’de okul önünde zabıtayı vuran seyyar satıcı tutuklandı.

Okul önünde zabıtayı vuran seyyar satıcı tutuklandı - Tıkla İzle

Küçükçekmece İnönü Mahallesinde okul önünde tartıştığı zabıtayı silahla vuran şüpheli, olayın ardından kaçmıştı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışma sonunda şüpheli şahıs F.K. aynı gün yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunana şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Medeni Topaloğlu
 

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