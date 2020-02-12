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Okul saati 3 çocuğu hayatta tuttu

Okul saati 3 çocuğu hayatta tuttu
Okul saati 3 çocuğu hayatta tuttu

Diyarbakır'da sobadan sızan gaz nedeniyle 3 çocuk zehirlendi. Anne, çocuklarını okul saatinde uyandırmaya gitmesiyle durumu fark etti ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre anne, akşam saatlerinde çocuklarının odasında bulunan sobaya odun atıp yaktı. Anne bir süre çocuklarıyla ilgilendi ve onları uyutup kendi odasına geçti. Sabah saatlerinde çocuklarını okula gitmeleri için uyandırmaya giden anne, evlatlarının hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Sobadan gaz sızdığını fark eden anne, çocuklarını alıp dışarı çıktıktan sonra durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince 7 yaşındaki A.A., 6 yaşındaki N.A. ve 4 yaşındaki S.A. yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç
 

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