Okul servisi faciasındaki minibüsü kullanan şoför tutuklandı

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde dün meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin T., (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 çocuk dün toprağa verildi.

Şoför ‘birden fazla kişinin taksirli ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı

Kazada minibüsü kullanan Adalettin Ş., geniş jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli ‘birden fazla kişinin taksirli ölümüne ve yaralanmasına sebep olma' suçlaması ile tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Adalettin T., adliye çıkışından kendisini bekleyen gazetecilerin ‘hızlı gittiğiniz doğru mu?' sorusuna ise kendinden emin bir şekilde 'hayır normal kullanıyordum' cevabını vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Gökten Ceylan

