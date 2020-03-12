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Okul tatili için son söz Erdoğan'da

Okul tatili için son söz Erdoğan'da
Okul tatili için son söz Erdoğan'da

Külliye’de bugün yapılacak görüşmede okulların tatil olması konusu etraflıca konuşulacak. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı açıklandı. Ancak toplantı sonrası kameraların karşısında Selçuk yoktu. Okulların durumuyla ilgili açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koca, okulların tatil olması konusunun kurulda gündeme alınmadığını, daha sonra konuşulacağını söyledi. Millî Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Külliye'de bugün yapılacak görüşmede okulların tatil olması konusu etraflıca konuşulacak. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
Toplantıya Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyelerinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Bilim Kurulunun bazı üyeleri de katılacak. Toplantıda okullarda ve üniversitelerde alınacak tedbirler, maske ve benzeri ekipmanlarda giderek artan fiyat artışları, firmalara yönelik denetimler masaya yatırılacak.

​Türkiye Gazetesi

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