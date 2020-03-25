Okul tatili uzadı mı? Bakan Koca ve Selçuk'dan önemli açıklamalar

Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı.

Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır."

Virüs genç, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Fark etmediğiniz bir hastalığınız varsa virüs onu ortaya çıkaracak.

OKULLARA VERİLEN ARA UZATILACAK

Okula verilen ara uzatılacak. Eğitim okul içinde yapılmıyor, bu tatil değil, eğitim devam ediyor.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi