Okula çağırılan veli terör estirdi

Olay 22 Mart Salı günü Erzurum Palandöken ilçesinde bulunan Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre oğlu Emir G.'yle ilgili şikayetlerin bildirilmesi için okula çağırılan F.G. müdür yardımcısı Yakup Terzioğlu'na saldırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde saldırgan veli güçlükle sakinleştirildi.

Öte yandan daha önce de birkaç kez okula çağrıldığı öğrenilen F.G.'nin öğretmen ve yöneticilere tehdit ve hakaretler savurduğu öğrenildi. Terzioğlu, öğretmen ve diğer görevlilerin araya girip okuldan çıkardığı F.G. hakkında şikayetçi oldu. F.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi 3 ay içerisinde Erzurum'da öğrenci velilerinin 4. kez eğitimcilere saldırdığını artı bu saldırılarının son bulması gerektiğini ifade etti.



Sefa Tetik

