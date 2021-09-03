Okula dönüş öncesi elektronik ürünler ilgi çekiyor

Okul hazırlıkları başladı. İhtiyaç listesinde yeni nesil akıllı cihazlar da bulunuyor. GSM şirketleri bu ihtiyaca yönelik kampanyalar düzenlemeye başladı. Turkcell'in elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'da 10 Eylül'e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, aralarında tablet ve bilgisayardan anne-çocuk ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden aksesuarlara kadar 7 farklı kategoriden seçilmiş 143 üründe yüzde 40'a varan indirimler sunuluyor.

Turkcell Pasaj, müşterilerine seçili kredi kartına taksit ya da tarife faturalarına ekleme gibi farklı ödeme seçenekleri veriyor.

Mağazalarda 2 yeni kampanya

Turkcell'in yurt geneline yayılmış bin 300 mağazasında da ‘okula dönüş' dönemine özel 2 farklı kampanya var. 20 Eylül'e kadar geçerli olan ‘Tablette taksit bizden' kampanyası kapsamında 6 tablet modelinde Turkcell'e özel 11 farklı fırsat sunuluyor.

2-13 Eylül tarihleri arasında geçerli olan ‘Fırsat Garajı' kampanyası kapsamında da 5 akıllı telefon, 9 yeni nesil teknoloji ürünü ve 2 PC olmak üzere toplam 16 üründe yüzde 19'a varan indirimler yapıldı.