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Okula giden lise öğrencisine otomobil çarptı

Okula giden lise öğrencisine otomobil çarptı
Okula giden lise öğrencisine otomobil çarptı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaya olarak okula giden lise öğrencisine otomobil çarptı. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Gören Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.L. idaresindeki 06 BSB 003 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisine çarptı. Çarpmanın ardından kız öğrenci yaralandı. Sürücü ise otomobilden inerek genç kıza yardımcı oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mert Gürenç - Hakan Öztürk

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